Stadio della Roma, scontro a distanza tra i comitati del "no" ed il Partito democratico

Lo stadio della Roma continua a dividere. Da una parte ci sono i cittadini favorevoli alla realizzazione della nuova casa dei giallorossi nel quartiere di Pietralata. Dall’altra, diversi comitati ed associazioni che hanno deciso di presentare un ricorso al Tar per bloccare l’opera. Enzo Foschi, segretario del Pd Roma, ai microfoni di Radio Roma Sound ha detto che un eventuale fallimento del progetto sarebbe un “pessimo segnale” per gli investitori privati. Una dichiarazione contestata duramente dai comitati che si sono rivolti al tribunale amministrativo, convinti che lo stadio andrà a rovinare una zona che dovrebbe invece essere valorizzata in altro modo.

Pessimo segnale

Secondo Foschi, intervenuto nel programma “Questa non è un’esercitazione”, dovessero vincere questa battaglia i comitati del “no” si lancerebbe un pessimo segnale agli imprenditori che vogliono investire in città. “Non c'è solo un interesse privato – ha detto Foschi - quando si fanno opere del valore di centinaia di milioni con quei soldi riqualifichi pezzi di città e crei migliaia e migliaia di posti di lavoro".

Foschi ha anche aggiunto che le criticità sono “superabili” grazie anche alla “alla mediazione del Municipio”. Il tema centrale, secondo il segretario cittadino "non è avere lo stadio della Roma perché io sono romanista. Io vado anche all'Olimpico, non è questo il problema. Ma nelle dinamiche del calcio di oggi, vale per la Roma e per la Lazio - ha concluso il segretario del Pd Roma - questo consentirebbe di patrimonializzare un'importante struttura e di rendere le società di calcio romane più competitive".

Difendere la cosa pubblica

Durissima la replica dei comitati che, in una nota congiunta, attaccano le parole di Foschi. Nello specifico, sottolineano il passaggio sugli investitori privati, ricordando “agli esponenti politici di turno che il primario interesse che dovrebbero perseguire è quello esclusivo della “cosa pubblica” a favore dei cittadini e non quello di introiti economici o della costruzione di grandi opere private su suolo pubblico”.

Gli attivisti di Arci Roma, Arci Pietralata, Comitato Villa Blanc, Cdq Tiburtino Nord e Pietralata, Comitato popolare Monti di Pietralata, Comitato no Stadio Lanciani/Nomentana, smentiscono, inoltre, la mediazione del IV Municipio “che non hanno mai accolto l’invito ad effettuare un sopralluogo sull’area individuata per questa folle idea”, come, ad esempio, in occasione del tour organizzato tempo fa.

Posti di lavoro illusori

Sempre secondo i comitati, gli eventuali posti di lavoro che si andrebbero a creare per realizzare lo stadio rappresenterebbero “una falsa illusione in un quartiere prevalentemente popolare e sofferente a livello economico, prospettiva su cui nemmeno la AS Roma ha mai prodotto alcun documento a supporto, mentre si dimentica la reale riqualificazione che avverrà con l’arrivo di Istat, Technopole, facoltà di ingegneria e studentato de La Sapienza”. Da qui l’invito degli attivisti rivolto a Foschi, al quale hanno chiesto di partecipare “ad un confronto pubblico in piazza, nella data e nel luogo a lui più confacente, da effettuarsi nel territorio di Pietralata”.