A Pietralata nessuno vuole i senzatetto. Tutti uniti contro l'opera giubilare da 20 posti

Il centro per i senza tetto non lo vuole nessuno, dal presidente municipale alle opposizioni passando per diversi cittadini. Eppure, il centro da 5,2 milioni di euro si farà, con buona pace di tutti. Parliamo dell’opera giubilare, finanziata con fondi Pnrr, che sorgerà a Pietralata, al posto del mercatino di via delle Cave di Pietralata. Un centro pensato per 20 persone che non hanno una casa, realizzato al posto di un manufatto ormai in forte stato di degrado.

Le opere a Pietralata

Negli ultimi mesi si sono mosse tante forze politiche di opposizione contro questo progetto. Fratelli d’Italia, già a giugno del 2023, aveva espresso la sua contrarietà. Il problema, dicono i meloniani, riguarda soprattutto l’ubicazione del centro che sorgerebbe vicino alla scuola di via Achille Tedeschi ma non solo. Sempre nelle vicinanze, dovrebbe sorgere il centro d’eccellenza per la disabilità, il Rome Technopole, nuove residenze per gli studenti per non parlare dl possibile Stadio della Roma o dell’Umberto I, altre due strutture che dovrebbero, e qui il condizionale è d’obbligo, essere realizzate sempre nella zona di Pietralata.

Consiglio straordinario

Così, la consigliera capitolina di Fdi, Maricristina Masi, in una nota congiunta con Gianni Ottaviano e i consiglieri municipali Matteo Mariani, Luca Scerbo Polverato, Costanza Onofri, Roberto Santoro e Giorgio Sperandio hanno presentato richiesta per avere un consiglio straordinario nel IV Municpio. "Sono molti i progetti che interessano il quadrante di Pietralata e abbiamo l`impressione che ci sia confusione e soprattutto che manchi una reale visione sul futuro del quartiere - spiegano - da mesi chiediamo che siano rivisti i progetti relativi ai centri accoglienza per concordarli con la cittadinanza e per valutare le soluzioni migliori. Su quello di Pietralata, per cui siamo già usciti diverse volte criticamente, riteniamo ci sia stata una grande approssimazione e poco coinvolgimento di comitati e residenti”.

Occorre dire che non è previsto “un centro di accoglienza”, come si legge nella nota. Il timore delle opposizioni, ed è abbastanza chiaro, è che il centro “per senza tetto” si trasformi, in realtà, in un edificio per ospitare immigrati.

Anche Umberti è contrario

Anche la maggioranza del IV Municipio è contraria all’ubicazione dell’opera. Anche se il minisindaco Massimiliano Umberti aveva apprezzato la decisione di demolire l’ex mercatino, come confermato anche a RomaToday, già il 14 settembre del 2023 aveva scritto una nota molto dura al direttore della direzione Giubileo Caput Mundi e, per conoscenza, al sindaco Roberto Gualtieri. Nel documento si dice che il centro, originariamente previsto su via dei Monti di Pietralata, è stato spostato “senza comunicazione ed interlocuzione alcuna con il Municipio Roma IV”, in un “contesto urbanistico già fortemente antropizzato e con serie criticità”.

Una condotta “gravissima – ha scritto Umberti – per l’incoerente inserimento del centro di accoglienza nel tessuto urbanistico del quadrante di Pietralata con inevitabili ripercussioni e tensioni sociali”. Così il minisindaco aveva chiesto di “revocare in autotutela il provvedimento adottato” altrimenti la Giunta sarà costretta “ad intraprendere tutte le iniziative ritenute opportune, nessuna esclusa” per scongiurare l’apertura del centro. Ad oggi, in realtà, di mosse in tal senso non sono state fatte dalla maggioranza.