Pietralata: sette milioni di euro per il commissariato nella ex scuola di via Tedeschi

Il commissariato Sant’Ippolito all’interno dei locali in disuso dell’ex scuola di via Achille Tedeschi diventa realtà. Ad annunciarlo è il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante lo svolgimento del consiglio straordinario sulla sicurezza. “Le numerose tarantelle, fatte dai politici negli anni, sono state sostituite dai fatti” ha commentato Massimiliano Umberti, presidente del Municipio Roma IV.

La storia del commissariato Sant’Ippolito presso una parte dell’ex scuola di Pietralata viene da lontano. Nel 2014, il Miur – Ministero Istruzione Università e Ricerca – ha concesso il cambio della destinazione d’uso dei locali. Subito dopo, l'amministrazione capitolina aveva richiesto lo sgombero della scuola di via Tedeschi per trasformare i locali in un commissariato di polizia locale con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza nel quartiere grazie alla presenza di forze dell'ordine sul territorio. Ma un ‘nulla di fatto’ ha caratterizzato la storia dell’ex scuola per anni, nonostante le numerose richieste da parte di cittadini e comitati. Nel 2018, parte della struttura è stata vandalizzata e l’istanza della popolazione ha preso ancora più voce. Due anni più tardi, nel 2020, l’amministrazione guidata dall’ex sindaca Virginia Raggi annunciava l’approvazione di una delibera per consentire l’acquisizione dell’intero plesso scolastico. Il provvedimento avrebbe reso possibile il trasferimento del commissariato. Ma anche in questo caso la vicenda si è arenata.

La storia infinita dell’ex scuola di via Achille Tedeschi potrebbe arrivare ad un punto di svolta con l’annuncio di Gualtieri: alla polizia di Stato verranno assegnati 4.512 metri quadri oltre a un parcheggio e un servizio alloggio. L’intera area ospiterà l’istituenda Sezione investigativa “SISCO” del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine dello Stato, la “Sezione Operativa” del Gabinetto della Questura di Roma e diversi altri servizi di supporto logistico, con un organico di circa 200 agenti. Per raggiungere questo risultato è stato necessario attendere lo sblocco di fondi CIPE – Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile – del valore di 7 milioni di euro.