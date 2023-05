Al Tiburtino continua la rimozione dei chioschi fatiscenti

È stato rimosso il chiosco ormai fatiscente di via Tiburtina all’angolo con via Cesana, nel territorio del IV municipio. L’intervento si inserisce in una azione più ampia di lotta al degrado che continuerà nei prossimi giorni con altre quattro rimozioni. “La presenza di queste strutture è un segnale chiaro dall’abbandono degli ultimi anni” ha commentato a margine della rimozione il minisindaco del Tiburtino Massimiliano Umberti.

La rimozione dei chioschi a Casal Bertone e Casal Bruciato

Già nei mesi scorsi, al Tiburtino, sono state avviate azioni utili a combattere il degrado sul territorio, mediante la rimozione di strutture fatiscenti. Gli interventi maggiormente rilevanti si sono registrati nei quartieri di Casal Bertone e Casal Bruciato. Poco più di un anno fa, a marzo, sono stati rimossi i chioschi fatiscenti del mercato di via Ricotti, presente su una sede impropria dal 1960. I banchi, da allora, sono diventati mobili e sono stati posizionati in fondo alla strada. Gli abitanti del quartiere, però, attendono da anni l’apertura del mercato di via Pollio (ancora incompleto e ormai abbandonato al degrado totale). Qualche mese più tardi è iniziata la rimozione dei banchi fatiscenti del mercato di via Spellanzon, nel quartiere Casal Bruciato con la riqualificazione dello spazio.

Gli interventi in programma

Dopo la rimozione del chiosco di via Tiburtina, all’angolo con via Cesana – avvenuta a seguito di un lavoro congiunto tra Simu, Ufficio Tecnico e Ufficio Commercio del IV Municipio, altri interventi sono in programma. Nelle prossime settimane saranno rimosse le strutture ubicate in via Palmiro Togliatti 1589/1591, in via Corridonia angolo via Fabriano, al civico 349 di via Ramiro Fabiani e, infine, in via Fabriano angolo Via Pergola. “Continuiamo la lotta al degrado in un territorio che per troppi anni è stato abbandonato” ha concluso Umberti.