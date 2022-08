Collina Lanciani: il ministero delle infrastrutture finanzierà il passaggio pedonale

Il ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile finanzierà il ripristino e la riapertura della scala su ponte Lanciani. il dipartimento Simu lo prenderà in carico per i successivi lavori di manutenzione e pulizia. Perché questo sia possibile però è necessario che avvenga la chiusura della convenzione tra Rfi e il Comune di Roma. e stato deciso questo durante la commissione mobilità capitolina che si è svolta nei giorni scorsi a cui hanno preso parte anche i cittadini e i comitati di collina Lanciani.

La rampa di accesso al Ponte Lanciani è chiusa dal 2019, i residenti sono costretti a camminare lungo strade attigue che però sono sprovviste di marciapiedi. Siamo a Pietralata, uno dei quartieri del IV municipio. Da tempo i residenti chiedono interventi definitivi e intanto continuano a sensibilizzare il comune, il ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Rfi. Il passaggio pedonale collegherebbe i quartieri Nomentano e Tiburtino. I residenti per aggirare l’ostacolo devono cimentarsi nell’utilizzo di via alternative: i bambini per andare a scuola camminano lungo le strade sprovviste di marciapiedi.

A settembre verrà aperto un tavolo tecnico tra il ministero il comune e Rete Ferroviaria Italiana affinché si risolva definitivamente questo disagio. Nel frattempo il comitato popolare Monti di Pietralata provvederà a inviare una serie di proposte che verrà verificata dagli uffici tecnici.