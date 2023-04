Il Tiburtino ricorda Ciccio Ingrassia, una targa sotto casa dell’attore

Il Tiburtino ha ricordato Ciccio Ingrassia apponendo una targa davanti al palazzo in cui ha vissuto l’attore palermitano, in via dei Monti Tiburtini. All’appuntamento ha partecipato anche il figlio Giampiero, il minisindaco del Municipio IV Massimiliano Umberti e gli assessori Annarita Leobruni e Maurizio Rossi. “Vogliamo valorizzare con la cultura i grandi personaggi della storia” ha commentato il presidente del Tiburtino a margine dell’incontro.

Ciccio Ingrassia è morto il 28 aprile del 2003. Con Franco Franchi ha dato vita al famoso duo comico Franco e Ciccio, entrato nella storia della cinematografia italiana. Insieme hanno girato più di 100 film tra gli Anni ’60 e Anni ’80 conquistando il pubblico a teatro e in tv. Tra le apparizioni più celebri sicuramente in ‘Amarcord’ diretti da Fellini, ‘Il viaggio di Capitan Fracassa’ di Ettore Scola.

In occasione del ventennale della scomparsa di Ciccio Ingrassia, il Tiburtino ha voluto omaggiare l’attore siciliano con una due giorni di appuntamenti a partire dal 28 aprile. Venerdì è stata apposta una targa in via Monti Tiburtini 509 dove l’attore ha vissuto nel periodo romano. La targa recita: “In questo stabile ha vissuto Ciccio Ingrassia” e riporta il luogo e la data di nascita e quello di morte. Sabato 29 aprile, alle ore 18:00 presso la sala Falconi di via Edoardo d’Onofrio 60, anche la proiezione del film: “Così inguaiammo il cinema Italiano”, la vera storia di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.

A marine dell’evento il minisindaco ha detto: “Felicissimo di aver inaugurato la targa dedicata alla memoria di Ciccio Ingrassia a vent’anni dalla sua morte insieme al figlio Giampiero Ingrassia. Valorizzare con la cultura i grandi personaggi che in passato hanno deciso di vivere nella nostra periferia. Oggi diamo il giusto onore ad un gigante del cinema italiano”.