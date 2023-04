Playground e nuovi terrazzi: la palazzina di Pietralata si rifà il look

Dalla sistemazione dei terrazzi a quella dei cornicioni fino alla costruzione di un playground all’interno del cortile condominiale. Sono questi i lavori che verranno realizzati all’interno della palazzina al civico 29 di via Giovanni Michelotti a Pietralata. Gli interventi, avviati da qualche giorno, sono stati chiesti a gran voce dagli inquilini dell’immobile – a gestione Ater – che nei mesi scorsi hanno avviato anche una petizione, promossa da Paolo Morzilli e Maurizio Pagnoni. “È una bella notizia” hanno commentato al nostro giornale.

Asfalto dissestato, illuminazione guasta, Infiltrazioni, crepe. Tanti i disagi per gli inquilini della palazzina. Tra tutti, gli abitanti dell’ultimo piano delle case popolari di via Michelotti che hanno dovuto fare i conti anche con le pareti annerite: ingenti danni dovuti all’assenza di manutenzione degli stabili. Stanchi di queste condizioni precarie e insalubri, gli inquilini hanno avviato una petizione e hanno chiesto l’intervento del Municipio IV. A marzo dello scorso anno, infatti, in una lettera inviata al minisindaco Massimiliano Umberti, gli abitanti dei Pietralata hanno chiesto che anche il Municipio si facesse portavoce delle loro istanze con l’allora assessore ragionale alle Politiche abitative Massimiliano Valeriani.

Nei giorni scorsi sono stati avviati i lavori ripristino e la cantierizzazione dell’area dei cortili interni di via Michelotti. “Ad un anno da quelle richieste possiamo ritenerci soddisfatti – hanno detto gli inquilini - i lavori di ristrutturazione dei terrazzi e dei cornicioni sono partiti. La nuova pavimentazione dei cortili sarà ridisegnata con un aumento del verde e dell'illuminazione e avremo a disposizione di tutta la cittadinanza un playground con campo da basket e calcetto, un'area fitness ed un percorso multifunzione”. I lavori, avviati con la giunta Zingaretti, stanno andando avanti anche con il nuovo assetto regionale.