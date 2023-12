Pietralata avrà il suo bosco urbano, avviata la messa a dimora di 1300 alberi

I primi alberi sono stati piantati. L’inizio di un lungo processo che, entro la fine del 2024, dovrebbe portare alla messa a dimora di ben 1300 di alberi e arbusti nelle due aree di via del Tufo e Via Giulio Curioni a Pietralata, nel IV municipio. L’intervento di forestazione urbana è quello previsto nell’ambito del decreto clima del 2019, progetto che ha l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria e di contribuire al contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici.

Gli alberi piantati

Nel corso dei prossimi mesi, quindi, verranno piantati frassini, querce, pioppi, aceri, olmi, ligustri, biancospini e sanguinelle su un’area che si estende, complessivamente, per circa 5 ettari. “Ringrazio l’assessora all’ambiente del IV Municipio, Federica Desideri, per permetterci di raggiungere con largo anticipo l’obiettivo di piantumare un albero per ogni giorno di amministrazione promesso in campagna elettorale” ha detto, in una nota, il minisindaco Massimiliano Umberti. L’obiettivo, conti alla mano, è ambizioso perché parliamo di circa 1.825 alberi da piantare.

Il bosco urbano a Pietralata

L’area di Pietralata, per la quale sono stati acquistati alberi per un valore totale di 390 mila euro, è una delle tre zone interessate dall’intervento. La prima è quella situata tra Torre Maura e Torre Spaccata, dove le piante sono già state messe a dimora. La terza, invece, si trova a Casal Brunori. Prendono forma, quindi, nuovi polmoni verdi in città anche se servirà del tempo prima che gli alberi si sviluppino completamente.

"Con questo secondo intervento a Pietralata, che riqualificherà ambientalmente aree ad oggi senza vocazione, portiamo avanti le forestazioni avviate con i fondi del Mase, immaginate diversi anni fa ed ora in via di realizzazione- ha dichiarato, in una nota, l'assessora all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi - dopo la messa a dimora delle piante nella zona Torre Spaccata-Torre Maura in via delle Canapiglie , avviata ai primi di dicembre, e con il prossimo intervento a Casal Brunori in partenza nelle prossime settimane, completeremo le tre forestazioni Decreto Clima che contribuiscono in modo importante agli obiettivi di sostenibilità che ci siamo dati come metropoli in termini di miglioramento della qualità dell’aria, mitigazione delle temperature, riduzione delle disuguaglianze ambientali e impulso alle azioni di adattamento climatico"

Per Giammarco Palmieri, presidente della commissione capitolina ambiente, questo intervento servirà per consegnare “un ulteriore grande patrimonio” ai i romani e alle romane, oltre a rappresentare “un investimento sul futuro”. “Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo progetto – ha detto il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti - l'impegno è creare un futuro sempre più green, consegnando un mondo sostenibile alle generazioni future”.