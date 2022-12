Bomba carta lanciata nel Bibus. L’associazione: “Il parco è terra di nessuno”

“Un altro gravissimo atto di vandalismo, ignoti hanno tentato di dare fuoco al Bibus. Nonostante le nostre numerose denunce, nulla cambia: il parco di notte diventa ‘terra di nessuno’. A parlare è Alessandro Spadoni, presidente della Rete civica parco Andrea Campagna che da tempo si occupa di riqualificare, anche in ambito sociale, l’ex Meda di via Monti Tiburtini.

Gli atti vandalici degli ultimi anni

Quando a giugno del 2019, all’interno del parco Andrea Campagna è scoppiata una rissa tra cittadini italiani e cittadini filippini, un gruppo di associazioni ha deciso di unire le forze per scongiurare il degrado dell’area, già preda di spacciatori e vandali. Da quel giorno è nata la Rete Civica che si impegna a realizzare progetti dedicati ai bambini e agli adulti per favorire l’inclusione e rendere il parco fruibile a tutti. Da anni, però, l’ex parco Meda continua a essere bersaglio di atti vandalici e aggressioni. Era l’aprile del 2021 quando furono disegnate svastiche e furono sfondate le porte dell’immobile in legno che si trova all’interno del parco: episodi identici a distanza di due settimane.

A febbraio dello stesso anno, un gruppo di mamme aveva denunciato un giro di droga all’interno del parco. Ancora atti vandalici e svastiche a gennaio del 2020. A novembre di quest’anno altre aggressioni “di stampo nazifascista” hanno fatto sapere dalla Rete civica. I vandali non hanno risparmiato nemmeno il Bibus in questi anni – l’autobus gestito dalla Cooperativa on the Road e anche sede legale dell'Associazione Rete Civica Parco Andrea Campagna APS regolarmente iscritta al Runts – contro cui è stata lanciata anche la bomba carta della scorsa notte.

La bomba carta contro il Bibus

“Chiediamo sicurezza, il parco di notte diventa terra di nessuno con bivacco, vandalismo e microcriminalità” è il grido d’aiuto che l’associazione Rete civica lancia alle istituzioni. “Nonostante le numerose denunce fatte fino ad ora non è cambiato nulla. Con il lancio della bomba carta abbiamo rischiato che non solo si incendiasse il bus ma che anche la struttura adiacente venisse data alle fiamme” hanno concluso.