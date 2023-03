Le baby gang spaventano i quartieri del Tiburtino

Atti vandalici, minacce, tentativi di rapina, furti, botte e insulti. Tutti giovanissimi, con un’età compresa tra i 13 e i 15 anni, sono loro i membri delle baby gang che da mesi spaventano il Tiburtino, agendo di giorno e di notte. “Siamo preoccupati, spaventati e soprattutto temiamo che alla violenza possa seguire una giustizia ‘fai da te’. È per questa ragione che nei prossimi giorni presenteremo un esposto alle forze dell’ordine per chiedere più controlli e una maggiore sorveglianza del territorio” hanno raccontato gli abitanti dei quartieri della periferia romana.

Le zone prese di mira

Si muovono tra via Marica e via Feronia ma anche tra via Matteo Tondi, via Michelotti e piazza Sacco. Agiscono nelle prime ore del pomeriggio ma anche di sera e non sono rari gli episodi in cui si azzuffano tra di loro. Siamo a Pietralata, nella zona del quartiere conosciuta anche come ‘monte del Pecoraro’, da mesi ormai, i residenti denunciano le violenze e le minacce delle baby gang. “A settembre dell’anno scorso hanno divelto le panchine di piazza Sacco e con le lastre di marmo hanno danneggiato gli impianti dell’Italgas, a ottobre, invece, non lontano da loro ha preso fuoco un motorino davanti all’uscita della metropolitana e dai loro atteggiamenti era chiaro che non fossero estranei alla vicenda” hanno raccontato ancora.

"Non diventino manovalanza della criminalità"

Sono un fiume in piena, gli abitanti del quartiere, determinati a fermare le violenze delle baby gang del Tiburtino, soprattutto perché i giovanissimi sono impavidi. “Nei giorni scorsi hanno accerchiato una macchina con a bordo una famiglia e hanno minacciato l’uomo alla guida battendo pugni sul veicolo, per fortuna lui è andato via ma il rischio è anche che qualcuno decida di farsi giustizia da solo” hanno aggiunto. Parte degli episodi, messi in fila, compaiono nell’esposto che i cittadini di Pietralata e Santa Maria del Soccorso presenteranno ai carabinieri nei prossimi giorni. “Chiediamo un controllo maggiore del territorio, che questi illeciti vengano puniti e che questi giovani non diventino manovalanza per la criminalità” hanno concluso.