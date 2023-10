Aumenta la criminalità nel IV municipio, il presidente Umberti chiede un intervento del prefetto

L’ultimo episodio ha riguardato l’aggressione ad un giovane. L'atto finale di una serie di fatti, più o meno gravi, che hanno spinto il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, a scrivere al prefetto di Roma. Nella lettera, spedita nella giornata di venerdì 13 ottobre, ci sono due richieste ben precise: attivare un maggiore controllo all’interno del parco Meda e accelerare la realizzazione del commissariato di polizia in via Achille Tedeschi.

Parco Meda

Lo scorso 4 ottobre un giovane di 15 anni era stato fermato e picchiato all’interno del parco Meda, al Tiburtino. A colpire era stata soprattutto l’indifferenza della gente, che non era intervenuta a soccorrere il ragazzo, accerchiato e aggredito da un gruppo di giovani. Dopo questo fatto si sono riaccesi i riflettori sul parco, oggetto anche di un sopralluogo dell’onorevole Battilocchio, presidente commissione parlamentare sicurezza e degrado nelle periferie. Con lui, questa mattina, c’erano anche il consigliere regionale Marco Colarossi e il consigliere municipale Fabrizio Montanini.

Il commissariato

Un’altra questione sollevata da Umberti nella sua lettera al prefetto riguarda il commissariato di via Achille Tedeschi, annunciato da Roberto Gualtieri a luglio 2022. Un’opera da sette milioni di euro che dovrebbe garantire maggiore sicurezza ad un quartiere troppo spesso sotto scacco di malintenzionati. Lì c’è un vecchio asilo, adiacente all’istituto comprensivo Achille Tedeschi, diventato terra di occupazioni da parte di disperati. Ed è proprio in quell’ex asilo che dovrebbe sorgere il nuovo commissariato, che si trasferirebbe da via di Sant’Ippolito, visto che era arrivato, in passato, anche l’ok del Viminale. Sembrava tutto fatto, quindi, ma dall’annuncio di Gualtieri nulla è cambiato.

La lettera

Per questo Umberti ha deciso di chiedere al prefetto di parlare del parco Meda e del commissariato nella prossima seduta del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. “Oggi – ha scritto in una nota il presidente del IV Municipio - ho scritto al prefetto per chiedere un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica relativa ai fenomeni di criminalità che si stanno verificando in municipio, soprattutto nella zona che riguarda il futuro commissariato di via Achille Tedeschi, inspiegabilmente ancora oggi chiuso, nonostante i soldi stanziati. Il centro destra che governa il paese, alle parole dovrebbe far seguire fatti concreti.”