Pietralata, la Giunta di Roma ha approvato il progetto della "Casa delle famiglie"

La Casa delle famiglie di Pietralata sarà realtà. La Giunta capitolina ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell’opera pensata per il Giubileo 2025 e che andrà a prendere il posto di un ex mercato abusivo. Inizialmente, la "casa" era stata denominata “Centro di accoglienza dei senza fissa dimora”. Poi, dopo le proteste di politici e residenti preoccupati per i futuri ospiti della struttura, il Campidoglio ha cambiato il nome dell’intervento in “Casa delle famiglie”.

Il progetto della Casa delle Famiglie

L’intervento giubilare era il numero “58” delle opere previste per l’apertura della Porta Santa. Poi, dopo il Dpcm dell’11 giugno, la scheda dell’intervento è stata modificata. L’intervento è diventato il numero “158” ed è stata cambiata la denominazione. Però, come si legge nella delibera con la quale è stato dato il via libera definitivo al progetto, sono rimaste inalterate “la localizzazione, la struttura e la funzionalità del progetto, l’esito della conferenza dei servizi”. sono cambiati, rispetto al passato, il nome e l’entità del finanziamento: da 5 milioni 2 200 mila euro a 5 milioni e 400 mila euro per le operazioni di bonifica.

La Casa delle Famiglie

Nella struttura di Pietralata, che si dovrebbe completare nel secondo trimestre del 2025 (invece che a fine dicembre 2024 come era stato preventivato), si ospiteranno 9 nuclei familiari “in sistemazione autonoma” anche se non è stato ancora specificato quanti componenti potrà avere ogni nucleo. Di sicuro si parla di famiglie con o senza minori, in difficoltà, “anche provenienti da situazioni di sfratto, a madri o padri con minori in condizione di temporaneo disagio anche di natura alloggiativa”.

Opposizioni sul piede di guerra

Come detto, le opposizioni in IV municipio hanno fortemente contestato l’intervento. La critica principale riguardava l’arrivo di potenziali 20 senzatetto in un quartiere come Pietralata, vicino a diversi luoghi sensibili dell’area. Così, dopo sit-in e proteste, la maggioranza del quarto, che aveva espresso la sua contrarietà alla struttura a settembre del 2023, insieme al Campidoglio hanno deciso di cambiare nome alla struttura.

Tra i più critici, avendo organizzato anche diverse manifestazioni a riguardo, il consigliere di Forza Italia, Fabrizio Montanini: “Ritengo irrispettoso verso i cittadini questo cambio di nome, in quanto – dice a RomaToday - come già affermato dalla maggioranza del IV Municipio in seno alla commissione Pnrr del 16 maggio, la struttura sociale di accoglienza che sorgerà nel quartiere di Pietralata, rimarrà sostanzialmente un centro per senza fissa dimora. Se il progetto – continua - come dichiarato nella commissione, avrà le stesse iniziali finalità e, soprattutto, l'ubicazione accanto alla scuola di via Achille Tedeschi rimarrà la stessa, che senso ha quella nota di Settembre scorso, sottoscritta da tutta la giunta del IV Municipio, in cui veniva condannato duramente il sito? Hanno aggiunto la dicitura "famiglia" per indorare l'amara pillola ai residenti e ai commercianti di Pietralata, ma un nucleo familiare può essere composto anche da una singola persona. Come gruppo consiliare di Forza Italia chiediamo un atteggiamento chiaro della maggioranza e del sindaco Gualtieri nei confronti dei cittadini e monitoreremo gli sviluppi della vicenda, come fatto fino ad oggi, in Municipio, non escludendo – conclude Montanini - ulteriori forme di protesta in piazza, dopo quella dell'11 maggio scorso, insieme ai residenti”.

“Da mesi chiediamo che siano rivisti i progetti relativi ai centri accoglienza per concordarli con la cittadinanza e per valutare le soluzioni migliori – spiegano, a RomaToday, i consiglieri municipali di Fdi - su quello di Pietralata, per cui siamo già usciti diverse volte criticamente, riteniamo ci sia stata una grande approssimazione. Dall'incontro dello scorso 9 maggio con i cittadini e la Giunta del Municipio IV alla presenza del sindaco di Roma non è cambiato nulla. Gualtieri porta avanti progetti confusi e poco coerenti, dimostrando improvvisazione e poca conoscenza dei quadranti della città, non chiarendo la destinazione ai cittadini del nostro territorio presentando progetti dove a cambiare è solo il "nome". Siamo sempre più convinti che la soluzione migliore era la creazione di altri alloggi per gli studenti fuori sede, data l'emergenza emersa negli ultimi tempi a causa del caro affitti”.

“Una cosa è certa. Il presidente Massimiliano Umberti probabilmente non vuole dire come stanno le cose per questo centro d’accoglienza – dice a RomaToday Stefano Rosati, del Movimento 5 Stelle – o non vuole spiegare ai cittadini cosa succede oppure ha le mani legate, nel senso che dal Campidoglio non gli fanno muovere un dito. La presentazione del centro d’accoglienza al Gabriella Ferri, al quale avevano partecipato anche il sindaco Gualtieri e l’assessora Segnalini, è stato un evento di facciata. Su questo tema Umberti si è fatto soggiogare dal Campidoglio. Se così fosse, vuol dire che sul tema è stato commissariato a sua insaputa, perché nonostante le dichiarazioni, le interviste, le note e gli atti tutto è rimasto come in origine e i cittadini quindi non hanno un presidente di municipio cui far riferimento”.