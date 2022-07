Imbrattato il murale dedicato all'attrice Anna Magnani

La scorsa notte alcuni vandali hanno danneggiato il murale dedicato all'attrice Anna Magnani, realizzato nel quartiere del Tiburtino III dall'artista Lucamaleonte nel maggio del 2021. L'opera è stata promossa dalla Regione Lazio, in collaborazione con la Fondazione Roma Cares della AS Roma, e rientra nell'ambito di iniziative per la celebrazione dei 150 anni di Roma Capitale.

Il murale di Anna Magnani, infatti, è parte di progetto più ampio che tra il 2020 e 2022 ha visto la realizzazione, in diversi quartieri della città, di murales raffiguranti personaggi iconici della romanità, come Gigi Proietti, Alberto Sordi, Lando Fiorini e Sergio Leone.

Insieme agli interventi di riqualificazione e ammodernamento dei complessi di edilizia pubblica, questo tipo di iniziative e progetti culturali rientrano nell'impegno e nel lavoro costante che la Regione Lazio e Ater Roma stanno portando avanti da diversi anni per restituire decoro urbano e migliorare la qualità abitativa nelle periferie della capitale.

"Esprimo forte sdegno per questo vile e deprecabile gesto, che oltre a colpire un simbolo della cultura romana e nazionale, danneggia anche il quartiere del Tiburtino III e i suoi residenti. Nei prossimi giorni interverremo insieme ad Ater per ripristinare il murale dedicato ad Anna Magnani", ha dichiarato Massimiliano Valeriani, assessore all'Urbanistica e alle Politiche abitative della Regione Lazio.



"Aver vandalizzato il murale dedicato ad Anna Magnani al Tiburtino III è un atto sconsiderato che, oltre a qualificare gli autori del gesto, danneggia quel quartiere e i suoi abitanti. Ringrazio sin da ora, per quello che faranno, l'Ater di Roma e la Regione Lazio la quale, per bocca dell'assessore Valeriani, ha già annunciato che il murale dell'artista Lucamaleonte sarà ripristinato nei prossimi giorni", ha commentato l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor.



"Esprimo ferma condanna nei confronti del gesto vandalico che ha danneggiato il murale dedicato all'attrice Anna Magnani, realizzato nel quartiere del Tiburtino III dall'artista Lucamaleonte a maggio del 2021. Chi commette azioni di questo genere è un nemico dei cittadini, delle periferie e delle azioni messe in campo per migliorarne il decoro e la qualità abitativa. Ringrazio la Regione Lazio e l'Ater per la disponibilità dimostrata nel voler ripristinare quanto prima l'opera", le parole del presidente del IV Municipio di Roma, Massimiliano Umberti.