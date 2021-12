Municipio IV: approvato il bilancio dopo 12 ore di consiglio

“Con questa approvazione, rilanciamo finalmente l’azione di governo su questo territorio”. A parlare è Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio a margine del consiglio municipale convocato per l’approvazione alla proposta di bilancio. Un tour de force durato circa 12 ore con la presentazione – da parte delle opposizioni – di oltre 150 emendamenti.

Saranno 25 milioni di euro i fondi da spendere nel prossimo triennio: “Voglio precisare che in questo importo non sono compresi i fondi del PNRR e del Giubileo – ha aggiunto Umberti - È un bilancio con ampi margini di miglioramento che vede gli investimenti su opere strategiche e una spesa corrente di circa 15 milioni di euro che migliora il dato iniziale 2021 del 3%”.

“Le opposizioni hanno presentato circa 150 tra emendamenti e ordini del giorno (per oltre 15 milioni di variazioni a bilancio), ho ascoltato con interesse le loro proposte (alcune oggettivamente interessanti ) che per evidenti motivi di equilibrio di bilancio non potevano essere accolti, tuttavia ho condiviso la proposta del Capogruppo Roberto Santoro IV Municipio di portare le proposte nelle commissioni competenti affinché vengano avviate le opportune analisi e istruttorie”.