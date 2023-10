La rinascita di "Monaco", pasticceria di quartiere al Tiburtino

Negli anni '90 la consuetudine nel portare il vassoio di pastarelle la domenica a pranzo era ancora una cosa seria. Un rito scandito dalla scelta delle paste – dal pasticcere di fiducia - e dall’attesa a scartarle. Erano i dolci della rinascita italiana che ha attraversato il dopoguerra e superato il boom economico degli anni ‘60. Un ritratto vintage di quella che era la pasticceria di quartiere e che ora in alcune zone della Capitale torna alla ribalta.

È il caso della ‘Pasticceria Monaco’ di Largo Beltramelli, una storia di famiglia che dal 1995 ha accompagnato un pezzo di quartiere della popolare Tiburtina tra gusti, tendenze e innovazioni ma rimanendo sempre nel solco della tradizione. L’idea fu di Amilcare Monaco - personaggio istrionico, romano doc, volto cinematografico tanto da ricordare i belli e dannati dei polizieschi stile anni settanta – che nel tempo ha trasformato il laboratorio artigianale, pastarella docet, dando più spazio alla caffetteria.

Un bar-pasticceria che oggi Amilcare, insieme alla moglie Enza e il cognato Pietro - e con il sostegno dei tre figli Simone Andrea e Cristian conosciuti ormai a Roma per il marchio Gelaterie Mamò - ha ristrutturato allargando gli interni con ascensore interno (130mq) e il laboratorio che è diventato di 100mq.

Arredi minimal, marmi e travertini romani, colori pastello, ambiente industrial-moderno e neon fanno da sfondo a sette metri di bancone bar e otto metri di banco pasticceria. Macchinari e attrezzature all’avanguardia e sostenibili, sia per ottimizzare la produzione che in un’ottica di riduzione dei consumi energetici.

“A mano e come una volta ma con uno sguardo sempre attento alle innovazioni. Questo è il concetto di pasticceria che portiamo avanti da trent’anni con sacrifici e tanta passione”, ha spiegato Amilcare Monaco.

Tra una varietà di oltre 30 torte, tradizionali e contemporanee, spicca la "Paradiso" con pan di spagna al cioccolato, crema chantilly e gocce di puro cioccolato, da non perdere anche nelle sue varianti alle fragole, pistacchio o frutti di bosco. C'è poi il "Tiramisù", realizzato in dodici declinazioni diverse e possibilità di degustarlo in monoporzione e una golosa selezione di maritozzi e mignon eseguiti rigorosamente in modo artigianale. Strizzando l'occhio al marketing, infine, la pasticceria Monaco ha lanciato l’Amilcaremania: tutti a caccia della lattina di birra artigianale, in edizione limitata, con il volto disegnato del mitico Amilcare.