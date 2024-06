IV Municipio, a bando i 46 posti liberi nei mercati plateatici. Una parte sarà dedicata ai servizi

Nei mercati plateatici del IV municipio di Roma sarà possibile trovare anche agenzie di viaggio, immobiliari, sportelli assicurativi e agenzie di pratiche auto. Una scelta fatta, molto probabilmente, per riempire i tanti spazi vuoti che sono andati ufficialmente a bando. È infatti uscito il bando per i 46 posti liberi all’interno di quattro mercati plateatici, rispettivamente a San Romano (9), Meda (4), Pietralata (6) e San Basilio (27).

Le novità

Come anticipato, la novità più importante è che gli spazi non sono riservati solo ad attività artigianali, al commercio alimentare e non. Sarà infatti possibile anche aprire attività di servizi a prezzi certamente vantaggiosi. Al mercato Meda, ad esempio, il canone costerà 1.803 euro l’anno. A San Romano sono due gli spazi a bando: uno costerà 3.740 euro e l’altro 4.274 l’anno. Il più economico è al mercato Pietralata a 641 euro annui. Nessuno spazio di questo tipo, invece, è stato previsto per il mercato di San Basilio dove si punterà soprattutto sull’alimentazione. Previsto, infatti, un banco per i prodotti biologici (997 euro l’anno) ed uno per prodotti a chilometro zero.

Chi vincerà il bando dovrà immediatamente versare una cauzione pari all’importo annuale del canone previsto. Non sono andati a bando, invece, le postazioni di Casal dei Pazzi e Tiburtino Sud, entrambi interessati da lavori di rigenerazione.

Presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Farà fede la data di invio della stessa. La concessione del posteggio assegnato avrà durata di 10 anni e sarà rinnovabile secondo la normativa vigente. Se tutte le postazioni dovessero essere assegnate il Municipio andrebbe ad incassare circa 102 mila euro all’anno.