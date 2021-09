VIDEO | Elezioni municipio IV: intervista a Roberta Della Casa, candidata presidente per il M5s

Abbandono dell’ex fabbrica di Penicillina sulla via Tiburtina, dell’ex Cinema Puccini e di altre strutture. Gli interventi urbanistici a Casal Bertone e le opere pubbliche attese da anni. L’assenza di cinema e teatro in un territorio che conta circa 180mila abitanti. Roberta Della Casa, la candidata presidente del Municipio IV per la lista Movimento Cinque Stelle, in vista della prossima tornata elettorale ha risposto alle domande di RomaToday.

Abbandono dell’ex fabbrica di penicillina e altri immobili. Quali azioni metterebbe in campo per scrivere la parola fine a queste situazioni?

Della Casa ricorda gli interventi realizzati. Contrasto ai fenomeni di occupazione e riqualificazione. Esiste un progetto di Roma Capitale che prevede riqualificazione e rigenerazione.

Interventi urbanistici a Casal Bertone e opere pubbliche attese da anni. Quali interventi.

Disagi legati al cantiere, per Della Casa i benefici saranno anche per le nuove generazione. Ricorda il tentativo di accordo con l’impresa e la volontà di finanziare la musealizzazione e il trasferimento del mercato.

Un territorio di circa 180mila abitanti senza cinema né teatri

L’ex presidente del quarto municipio, ricorda Villa Farinacci e attività itineranti. Senza cultura il territorio non cresce. La volontà di incrementare fondi e coinvolgere la cittadinanza nella cultura a 360 gradi perché significa ‘crescita vera’

Preferenziali su via Tiburtina

Esiste un progetto, nel prossimo mandato realizzazione della pista ciclabile dalla stazione verso il raccordo. Una parte è già finanziata e per il tratto commerciale c’è un progetto in corso.



(riprese e montaggio di Veronica Altimari)