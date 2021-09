VIDEO | Elezioni municipio IV: intervista a Federico Sciarra, candidato presidente per la lista Calenda sindaco

Abbandono dell’ex fabbrica di Penicillina sulla via Tiburtina, dell’ex Cinema Puccini e di altre strutture. Gli interventi urbanistici a Casal Bertone e le opere pubbliche attese da anni. L’assenza di cinema e teatro in un territorio che conta circa 180mila abitanti. Federico Sciarra, il candidato presidente del Municipio IV per la lista civica Calenda Sindaco, in vista della prossima tornata elettorale ha risposto alle domande di RomaToday.

Abbandono dell’ex fabbrica di penicillina e altri immobili. Quali azioni metterebbe in campo per scrivere la parola fine a queste situazioni?

Andrà bonificato il territorio per motivi di salute pubblica. Procedimento di esproprio per pubblica utilità, essendo una struttura privata. In visita già a febbraio all’interno della struttura.

Interventi urbanistici a Casal Bertone e opere pubbliche attese da anni. Quali interventi.

Casal Bertone dimostra la sconnessione tra la politica e il territorio. Come il mercato di via Pollio anche via Ettore Fieramosca. Interventi sulla viabilità e della linea 545 fino al Pigneto.

Un territorio di circa 180mila abitanti senza cinema né teatri

Censimento delle strutture esistenti per valutare gli interventi e restituirle alla cittadinanza

Preferenziali su via Tiburtina

Non è possibile fare tutto sulla via Tiburtina, si rischierebbe di intasare ancora di più il traffico.

(riprese e montaggio di Veronica Altimari)