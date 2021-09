Elezioni Municipio IV, intervista a Danilo Barbuto candidato presidente con Revoluzione Civica

Rigenerazione urbana, riqualificazione degli immobili e utilizzo di strutture già esistenti. Questi i temi al centro della politica di Danilo Barbuto, candidato alla presidenza del quarto municipio con REvoluzione Civica. “Il nostro obiettivo è restituire gli spazi alla cittadinanza e favorire l’uso dei beni comuni”.

Dalla fabbrica dell’ex Penicillina lungo la via Tiburtina, all’assenza di cinema e teatri sul territorio. “Abbiamo intenzione di battere tutte le strade per l’acquisizione al patrimonio di Roma Capitale, anche facendo forzature rimarcando il forte pericolo ambientale di cui la proprietà deve essere responsabile - ha spiegato in merito alle condizioni dell’ex fabbrica - L’amministrazione può battere su questo tasto per un consistente abbattimento del valore immobiliare e quindi per una più agevole acquisizione”.

Al tiburtino, Revoluzione Civica punta alla “creazione di un grande polo culturale anche in partenariato pubblico privato con le aziende circostanti, le realtà territoriali e il coinvolgimento della cittadinanza. Stesso discorso vale per l’ex cinema Puccini, dopo quasi 50 anni di abbandono e dopo le false promesse che abbiamo sentito riguardo una sua riconversione” ha aggiunto il candidato.

E ancora sull’isola ambientale di Casal Bertone e sull’assenza di parcheggi oltre che sullo stallo in cui versa l’edificazione delle opere pubbliche, la volontà di Barbuto è “Sedere intorno a un tavolo Comune, sovrintendenza, società vincitrici di appalto e comitato di quartiere per trovare una definizione certa e firmata. Basta con le false promesse e le finte commissioni buone solo per rassicurare i cittadini”. Inoltre: “Avviare una concertazione con le proprietà dei garage presenti nel quartiere per riaprire questi spazi, così come quelli del centro commerciale che potrebbero essere aperti la notte. Se a questi sommiamo quelli che sono presenti (per ora solo sulla carta) al piano superiore del nuovo mercato ecco che potremmo avere centinaia di posti auto senza necessità di interventi particolari”.

"Il nostro obiettivo è la creazione di spazi cine-teatrali in ogni quartiere; per il raggiungimento di questo risultato sarà fondamentale il dialogo con le scuole, che potranno mettere a disposizione i loro ambienti. Portare il cinema e il teatro nelle piazze sarà l’occasione per fare aggregazione, per combattere la solitudine e riappropriarsi delle strade, facendo si che veramente con la cultura si possa sconfiggere il degrado e l’abbandono” ha spiegato.

Infine, favorevole alle corsie preferenziali ma “Va ripensata la logica, assurdo che un autobus (o tram che sia) debba andare nel centro della carreggiata invece di stare sul marciapiede dove sono case e negozi correndo il rischio ogni volta di essere investito dalle auto”. Ha concluso: “Il nostro obbiettivo come Revoluzione Civica è una città a misura d’uomo, dove spazi e tempi siano al servizio dei cittadini e non suoi nemici”.