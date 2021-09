Elezioni Municipio IV: intervista a Carlo De Felici, candidato presidente Potere al Popolo

Carlo de Felici è il candidato presidente al IV Municipio con Potere al Popolo. Da anni impegnato in attività di associazionismo sul territorio, ha portato avanti battaglie per la riqualificazione dell’ex fabbrica Penicillina e per la chiusura dei lavori sulla via Tiburtina. “Il nostro programma parte dalla riqualificazione e dal risanamento delle aree fortemente degradate. Ma soprattutto parte dai quartieri popolari che pagano un prezzo altissimo perché sprovvisti di tutto” ha detto al nostro giornale.

“La riqualificazione se fatta con un buon progetto oltre a migliorare la vita di chi vive sul territorio può dare occasioni di lavoro, di cui necessitano i quartieri a ridosso della via Tiburtina” ha aggiunto. Come a livello comunale, anche al Tiburtino per De Felici, la missione è rendere ‘Roma città pubblica’: “Lo abbiamo visto a cosa ha portato la gestione privata dei serivizi - ha spiegato con riferimento al trasporto pubblico TPL - I servizi devono tornare in mano al pubblico”.

De Felici punta anche il dito contro la centralità amministrativa comunale e lancia il controllo popolare, ovvero partecipazione e consenso dei cittadini sulle decisioni della politica. “Alcune competenze del comune devono essere decentrate nei municipi, così come l’ambiente o la casa perché è complicato dialogare con il comune per i disagi, come avviene per i lavori su via Tiburtina. Stesso discorso per la cura dell’ambiente, è impensabile che in quarto municipio ci siano 4 addetti per 180mila abitanti. Questo risponderebbe anche all’esigenza di dare posti di lavoro”

Tra gli obiettivi da raggiungere, sicuramente la riapertura di Villa Tiburtina. “Una lotta che stiamo portando avanti con vari comitati perché con la pandemia si è scoperto che la città non riesce a rispondere alle esigenze e i cittadini si trovano in difficoltà”. Ruolo centrale, nella politica di Pap, il diritto all’abitare e la manutenzione delle case popolari al tiburtino.