Tiburtino, l'invasione di topi che danneggiano anche le automobili

Dai tombini, dalle caditoie e da sotto i cassonetti della raccolta stradale. Nel Tiburtino è emergenza topi, in particolare nella zona di largo Camesena e largo Beltramelli. I roditori non si “limitano”, ormai, ad invadere i raccoglitori della spazzatura in cerca di cibo. Ora attaccano anche le automobili, rosicchiandone in particolare i sistemi elettrici.

Invasione di topi al Tiburtino

Le prime segnalazioni sono arrivate già a metà aprile, altre ancora lo scorso week end. In un video, girato a largo Beltramelli, si vedono decine di roditori che cercano di rompere un sacco nero della spazzatura alla ricerca di cibo. I topi sbucano ovunque. Da dietro le campane di vetro, dai contenitori della raccolta stradale e dai tombini. Una situazione igienico sanitaria preoccupante soprattutto perché si sta verificando in un quartiere estremamente popoloso e ricco di attività commerciali. Non solo. Lì, a largo Beltramelli, i bambini e le bambine del quartiere si ritrovano spesso per giocare, mentre i topi attendono la notte per scendere in strada.

Macchine rotte

A quanto pare i roditori non si accontentano della semplice spazzatura. Una donna, nel gruppo Facebook “Comitato Beltramelli” ha raccontato di aver ritrovato, nel cofano della sua auto, escrementi di topo e fili del motore rosicchiati. Questo accadeva, addirittura, tre settimane prima che l’emergenza ratti deflagrasse. Un problema che, come detto è peggiorato visto che la donna ha trovato all’interno della sua auto un nuovo nido di roditori, questa volta nel vano per l’acqua, ed i fili nuovamente mangiati. Infine, vicino alla vettura è stato ritrovato un ratto morto.

Una situazione di questo tipo era stata riscontrata anche lo scorso anno , specialmente a giugno e agosto. Le zone sono sempre le stesse: largo Camesena, largo Beltramelli, piazza Zamorani e altre aree di Portonaccio. Sembra che con i primi caldi i roditori vengano allo scoperto, causando non pochi problemi ai residenti e ai commercianti di zona.

Derattizzazione

Il consigliere municipale di Forza Italia, Fabrizio Montanini, ha scritto ad Ama, al direttore sanitario dell’Asrl Roma 4, al sindaco, Roberto Gualtieri, e all’assessora all’ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, oltre che al presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, per chiedere un pronto intervento di derattizzazione. “Questa problematica ha da sempre riguardato tutti i quartieri delle grandi città ma – si legge nella richiesta – quello che stanno vivendo i residenti e i commercianti del quadrante Tiburtino non ha precedenti”. Il problema sarebbe talmente fuori controllo che i topi spaventerebbero chi si reca vrso i contenitori dei rifiuti “per gettare l’immondizia”.