IV municipio, è emergenza topi anche in periferia

Spuntano da sotto i cassonetti e dalle caditoie. A volte si trovano morti in mezzo alla strada. In alcuni casi, come testimoniano le foto, sono addirittura mummificati. L’emergenza ratti a Roma non colpisce solo il Colosseo o le zone centrali della Capitale. Anche in periferia le cose non migliorano, con i cittadini che scattano foto e girano video di topi che spuntano da ogni dove nella speranza, poi, che qualcuno intervenga per risolvere il problema. Nel IV municipio sono decine le segnalazioni di abitati delle zone di Portonaccio, largo Beltramelli, largo Camesena, piazza Zamorani e altre vie limitrofe che denunciano la presenza massiccia dei roditori.

Emergenza ratti

I numeri relativi alla presenza di topi a Roma fanno paura. Secondo l’amministrazione capitolina, si stimano circa 7 milioni di esemplari, 2,5 per ogni abitante. Invece, secondo la Sima, Società Italiana di Medicina Ambientale, i topi in città sarebbero 10 milioni. Un’invasione favorita dall’assenza di politiche pubbliche di contenimento della specie. Come denunciato da Dossier, i bandi per le derattizzazioni devono ancora essere assegnati. Nel frattempo, si procede con interventi una tantum e senza un vero coordinamento, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

Decine di segnalazioni

Il consigliere municipale d’opposizione Fabrizio Montanini, che già aveva preparato un documento simile il 13 giugno, ha scritto una nota indirizzata all’ufficio ambiente ed aree verdi del IV municipio, all’Ama, al presidente Massimiliano Umberti senza scordare, poi, l’Asl, la polizia locale e l'assessora all'ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi. Nella nota, Montanini parla di persone che si sono trovati di fronte vere e proprie colonie di ratti. “Questa problematica ha da sempre riguardato tutte i quartieri delle grandi città ma quello che stanno vivendo i residenti e i commercianti di queste non ha precedenti” scrive Montanini chiedendo che venga effettuata, con urgenza, un’attenta derattizzazione.

Topi ovunque

Ci sono video che immortalano decine di roditori intorno ai cassonetti di largo Camesena, vicino la stazione Tiburtina. Altri ratti corrono senza sosta sotto i cassonetti a via Vacuna, rendendo difficile per i cittadini anche andare a gettare la spazzatura. Poi ci sono tantissimi ritrovamenti di topi morti sempre a largo Camesena o su piazza Zamorani. “Mi auguro che anche chi governa il Municipio si faccia sentire dagli uffici interessati e pensi finalmente a risolvere – afferma Montanini in una nota - lo capiranno che il problema dei topi non riguarda solo il Colosseo o il Campidoglio ma anche la nostra periferia?”