Municipio IV, discariche a cielo aperto da Casal Bertone a Settecamini

“La spazzatura non viene raccolta da almeno due settimane, la plastica? Nemmeno ricordo più l’ultima volta in cui è stata ritirata”. Siamo a Settecamini, estrema periferia del IV Municipio, dove i residenti da giorni fanno i conti con il mancato ritiro dei rifiuti e dove le postazioni per i contenitori della raccolta differenziata ‘porta a porta’ sono diventati un muro di buste maleodoranti, appettibili solo per i ratti.



Le strade a Settecamini sono una spina nel fianco per i residenti, da via Casal Bianco a via Cassola, fino alla zona di Case Rosse. “Saremmo davvero grati agli amministratori impegnati in campagna elettorale se si ricordassero tra un seflie e uno slogan di pulire il nostro quartiere” ha commentato Michela Esposito, presidente del comitato ‘Settecamini e dintorni’ aggiungendo – Per consegnare gli ingombranti all’isola ecologica viene chiesta in visione la bolletta pagata, così avremo ancora più discariche”.



Le condizioni di strade e cortili non migliorano nei restanti quartieri del municipio. È sufficiente spostarsi verso il centro del territorio per incorrere negli stessi disagi. Anche a Casal Bruciato i residenti sono in ginocchio davanti a montagne di rifiuti lasciati in strada, come lo sono a Casal Bertone.

“Da un mese il quartiere è sommerso di immondizia. Uno scenario che ricorda l'emergenza rifiuti di due anni fa. In particolar modo via Baldassarre Orero, via Asinari di San Marzano, via Pianell e via Cucchiari sono invase dalla sporcizia ammassata fuori dai cassonetti – ha commentato Lorenzo Mastrocesare del comitato di quartiere - Non possiamo tollerare questo scandalo perché paghiamo tasse altissime e perché siamo ancora in crisi sanitaria e vedere diminuire gli standard igienici nel nostro quartiere non può essere accettabile”.