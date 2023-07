Transizione verde: l'appuntamento con la mobilità sostenibile e le energie rinnovabili

Giovedì 13 luglio 2023 presso la Biblioteca Vaccheria Nardi (via Grotta di Gregna 37) dalle ore 10:00 alle 13:00 si terrà il dibattito in merito al progetto Smart Mobility. Il progetto, realizzato per conto della Regioe Lazio, è dedicato alla transizione verde e mira a sensibilizzare la popolazione sul tema green. L'appuntamento del municipio IV aperto ai cittadini servirà per discutere e riunire idee per un futuro più verde e pulito. Verranno posti in primo piano i temi della mobilità sostenibile e l'economia compatibile. Parteciperanno all'iniziativa, i rappresentanti delle Associazioni di Consumatori, della Regione Lazio, del Comune di Roma e rappresentanti della società civile e i cittadini. L'ingresso è gratuito ma per partecipare i cittadini dovranno prenotarsi.