Incendio all'ex pista di ghiaccio, l'ipotesi dolosa: il video

Il fumo nero che sale e una persona che, senza preoccuparsi delle conseguenze, lo alimenta con un sacco nero pieno di spazzatura. È l’incredibile video realizzato dagli abitanti del Tiburtino ed affidato a Marco Continisio, presidente del comitato di quartiere Tiburtino III Millennio e rappresentante della Lega nel IV municipio, che testimonia quanto accaduto pochi minuti prima che divampasse l’incendio che ha distrutto l’ex pista di ghiaccio “Ice Village”, mercoledì 24 maggio. “Quando l’incendio è esploso in maniera incontrollabile la persona nel video insieme ad un’altra è scappata via” racconta Contini a RomaToday.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Denunce

Era solo questione di tempo prima che succedesse qualcosa del genere. Esposti e denunce, purtroppo, non sono riusciti a prevenire quello che alla fine accaduto all’ex pista di ghiaccio, chiusa da almeno due anni. L’unico aspetto positivo della vicenda è che non ci sono stati feriti visto che all’interno della struttura vivevano, da almeno un anno, decine di disperati, e che l’ex pista sorge a ridosso di diversi palazzi e condomini.

L’esposto a febbraio

Marco Continisio a febbraio di quest’anno, sollecitato anche da molti cittadini, aveva presentato un esposto ai vigili urbani del IV gruppo per denunciare l’occupazione dell’ex polo sportivo. Nell’esposto si evidenziava anche la pericolosità della situazione visto che gli occupanti utilizzavano mezzi di fortuna per cucinare e riscaldarsi. “Ci sono tante strutture abbandonate nella zona, praticamente tutte di competenze del Comune di Roma. In particolare - racconta Contini a RomaToday – sono tre le strutture chiuse dall’inizio della pandemia a oggi”

Strutture abbandonate

Davanti l’ex pista di ghiaccio, infatti, c’è il cinema Tristar, ormai chiuso ed abbandonato. “La terza struttura più conosciuta è quella via del Frantoio dove, fino a poco tempo, c’era un centro di accoglienza gestito dalla Croce Rossa. Quando ha chiuso la struttura è rimasta vuota. Peccato che, ogni giorno, si veda un via vai continuo di persone. Ci sono stati degli sgomberi ma la situazione non è mai stata risolta veramente. Tra l’altro questo edificio, per il quale ho presentato esposti e denunce, confina con la scuola elementare Fabio Filzi”.

Ice Village

La situazione più pericolosa sembrava arrivare proprio dall’ex pista di ghiaccio. “Già a dicembre dello scorso anno i cittadini segnalavano la presenza di persone che accendevano dei fuochi – spiega Continisio – episodi che si sono ripetuti nel tempo e che ho denunciato formalmente il 7 febbraio. Ho continuato a monitorare la situazione, facendo ulteriori solleciti, ma nessuno è intervenuto nonostante quanto raccontavo fosse molto grave. I fatti degli ultimi giorni, purtroppo, ci hanno dato ragione”. Dopo che l’incendio è divampato, racconta ancora Contini, “due persone sono fuggite. I residenti hanno cercato di fermarli ma si sono dileguati”.

Sit in

Continisio è preoccupato per il futuro. “Ora non c’è nessuno nella struttura ma serve un intervento. Prima di tutto occorre bonificare la zona perché ci sono nateriali bruciati, quindi tossici, vicini alle abitazioni di altre persone. Poi serve trovare una soluzione per fare in modo che nessuno occupi più la struttura. Se da qui a 15 giorni non dovessimo avere delle risposte organizzeremo, come comitato di quartiere, un sit in di proteste insieme ai cittadini fuori dall’ice Village”.