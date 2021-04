Colli Aniene: 500mila euro per il rifacimento di viale Sacco e Vanzetti

Viale Sacco e Vanzetti, una delle strade più dissestate del quartiere Colli Aniene, si avvia verso la riqualificazione. Circa 500mila euro sono stati scritti nel bilancio per il 2021 ma l'iter per la realizzazione dei lavori non è ancora partito. Il comitato di quartiere Cittadini di Colli Aniene Bene Comune che da tempo denuncia le condizioni delle strade del quartiere ha commentato: "Finalmente una buona notizia".

Non solo asfalto dissestato. Tra le strade di Colli Aniene sono scomparse anche le strisce pedonali, a causa di un'assenza di manutenzione che va avanti da anni. E se i comitati chiedono interventi immediati per risolvere le problematiche, c'è chi pensa che la soluzione potrebbe essere rappresentata dall'attivazione di una 'zona 30' considerate le condizioni di disagio in cui versano le arterie viarie.

"Gli interventi di manutenzione saranno realizzati con mutuo che va richiesto - ha spiegato la collaboratrice della sindaca, Roberta Della Casa - Sarà necessario pertanto redigere un progetto, e mandare a gara i lavori che partiranno entro l'anno". Tra il 2022 e il 2023 nuovi lavori in altre strade del quartiere.