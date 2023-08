Troppo vicino a scuole ed asili, il IV municipio dice "no" al trasferimento del Serd al Tiburtino III

Il Serd non s’ha da fare. O almeno, non deve trasferirsi al Tiburtino III. È quanto sostiene la Giunta del IV Municipio che, con una “memoria”, ha deciso di opporsi al trasferimento di un ufficio dedicato ai servizi per le dipendenze da via Teodorico 61, nel II municipio, a via del Frantoio 62. Il trasferimento avverrà a partire da venerdì 1° settembre e, nonostante i tempi stretti, il presidente Umberti ed i suoi assessori sperano in un ripensamento da parte del direttore del Distretto 4e della committenza della Asl Roma 2, i soggetti che hanno deciso questo trasferimento.

Fermo restando che, nella memoria, si sottolineano “l’importanza e la validità” del servizio in quanto struttura pubblica che “si occupa gratuitamente dei cittadini che presentano stati patologici legati all’uso, all’abuso e alla dipendenza” da droghe, alcol o gioco d’azzardo, il problema secondo la giunta è che il Serd andrebbe a collocarsi, in particolare, vicino al nuovo polo dell’infanzia 0-6.

Coesistenza difficile

In poche centinaia di metri, quindi, si troverebbero a coesistere “realtà difficilmente compatibili con gli interventi di riqualificazione del quartiere, peggiorandone la sicurezza e la vivibilità per i residenti”. Infatti, sua via del Frantoio 52 c’è l’asilo nido Elefantino Elmer, al civico 46 la scuola di infanzia Fabio Filzi e sezione ponte, con quest’ultima che è oggetto di una riqualificazione grazie ai fondi del Pnrr pari a un milione e 800 mila euro. A questo bisogna aggiungere che l’amministrazione municipale sta portando avanti i lavori per creare il primo “polo 0/6 anni” di Roma Capitale. Insomma, per farla breve, questo trasferimento potrebbe innescare “possibili situazioni di tensione per la inevitabile convivenza”.

Un Serd già c’è

A tutto questo, ed è forse l’aspetto più surreale della vicenda, bisogna aggiungere il fatto che lì, al civico 58, c’è già un servizio dedicato alle dipendenze. L’associazione “La Tenda”, nata nel 1983 come comunità terapeutica per tossicodipendenti, gli operatori dell'organizzazione accolgono, sei giorni su sette, persone fragili in un quartiere difficile come il Tiburtino III. Adesso l’associazione rischia lo sfratto se non troverà, in poco tempo, 36 mila euro per saldare affitti arretrati.

No al trasferimento

Da quanto si legge nella memoria, sembra evidente come l’amministrazione municipale abbia dovuto subire questa scelta. Anche se i tempi stringono, presidente ed assessori hanno chiesto al direttore del Distretto 4 e all’Asl roma 2 di sospendere il servizio dell’ufficio a via del Frantoio 62 e di aprire un confronto per trovare una nuova collocazione, possibilmente più distante da luoghi sensibili.