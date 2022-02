Lo street basket a Tiburtino III

Non solo street art. A Tiburtino III anche lo sport diventa ‘di strada’ tra le fila di case popolari e i box vuoti, sotto lo sguardo imponente di Anna Magnani, dipinta sulla facciata di una palazzina. Da alcune settimane, il centro di aggregazione giovanile di via Venafro ha promosso lo ‘street basket’ rivolto ai giovani del quartiere. “Per coinvolgere i giovani abbiamo presentato il progetto all’interno di due scuole del territorio, gli istituti ‘Aleramo’ e ‘Vespucci’ e avviato l’attività al campo del playground recentemente riqualificato” ha spiegato Anna Onorati, della Caritas Roma, al nostro giornale.

Dal 10 febbraio, ogni settimana – il giovedì per esattezza, dalle 16.30 alle 18.00 – i ragazzi del quartiere e delle zone limitrofe si ritrovano al centro di aggregazione per raggiungere insieme il campetto. Tra loro, tutti di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, ci sono anche gli studenti della scuola di italiano che Caritas ha attivato da tempo a Tiburtino III. Ai ragazzi più grandi, invece, è demandato il compito di ‘allenare’ gli altri. Le attività di ‘street basket’ continueranno fino all’estate.

Intanto, il centro di aggregazione di via Venafro sta portando avanti molte altre novità in quartiere, dal supporto allo studio alla scuola di italiano per minori stranieri finanche al laboratorio di bijoux. “In cantiere c’è un’altra iniziativa che si svolgerà dal 16 marzo al 13 aprile – ha commentato ancora Onorati – Si tratta di un percorso interattivo dal titolo ‘Gli altri siamo noi’ finalizzato a contrastare il pregiudizio e la discriminazione”.