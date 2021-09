Tiburtino III, liberati i locali di via Mozart

I locali di via Mozart sono stai liberati e non appena riqualificati saranno destinati ad accogliere servizi per gli abitanti del quartiere. Siamo a Tiburtino III, nella periferia del IV Municipio. “Decideremo insieme ai cittadini cosa realizzare in questi spazi” ha detto a Roma Today Massimiliano Valeriani, assessore alle politiche abitative della Regione Lazio.



L’immobile di via Mozart da tempo era occupato da cartelle e vecchie multe, utilizzato come magazzino dal Comune di Roma. Nei giorni scorsi sono state avviate operazioni di bonifica che hanno portato a liberare la struttura di Tiburtino III, di fatto resa inutilizzabile fino ad ora. “Prosegue l'impegno dell'Amministrazione Zingaretti per il rilancio delle periferie di Roma: abbiamo restituito ai cittadini del IV municipio un grande edificio dell'Ater in via Mozart, occupato per tanti anni come deposito per migliaia di cartelle e verbali del Comune di Roma” ha proseguito Valeriani.

“Spazi degradati e abbandonati, che presto verranno riqualificati e destinati a nuovi servizi per i residenti. Grazie all'intervento della Regione Lazio e dell'Ater, infatti, tornerà a essere un bene della collettività e insieme ai cittadini, alle associazioni e ai comitati locali decideremo cosa realizzare in questo edificio” ha concluso Valeriani.