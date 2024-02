Tiburtino III, l'ospedale di comunità di via del Frantoio sarà realtà

Dopo lo sgombero sarà ora possibile riqualificare l’area. Su via del Frantoio 44, al Tiburtino III, vivevano quattro cittadini stranieri in mezzo a cumuli di rifiuti di ogni genere. Tonnellate di spazzatura che verrà rimossa nelle prossime due settimane. Del resto, guardando le foto di quello che è stato ritrovato si capisce come mai le operazioni di bonifica dureranno così tanto. Queste operazioni sono fondamentali perché, a partire dal 27 febbraio cominceranno i lavori per realizzazione l’ospedale di comunità.

Ospedale di comunità

Gli abitanti del quartiere attendevano da tempo questo intervento. Al di là degli occupanti, i locali erano diventati un coacervo di degrado. La zona era, a tutti gli effetti, un buco urbano per il quale, nel corso degli anni, si erano avanzate tantissime idee e progetti ma mai realizzati. La Regione Lazio, lo scorso 2 agosto, aveva comunicato a Roma Capitale un elenco di locali, ad integrazione di uno già realizzato nel 2022, da trasferire in proprietà e da concedere ad uso gratuito. Il 9 gennaio, l’assemblea capitolina ha approvato una delibera con la quale il Campidoglio cede gratuitamente un immobile e ne concede altri sette alle Asl cittadine tramite una concessione, sempre gratuita, della durata di sei anni rinnovabili per altri sei. Il tutto è stato possibile grazie ai fondi del Pnrr che serviranno, nel caso del Tiburtino III, per costruire l’ospedale di comunità su via del Frantoio.

Consegna

Il Municipio IV e il dipartimento patrimonio hanno già consegnato alla Asl gli immobili. Prima, però, serve terminare la bonifica dei luoghi che Ama sta portando avanti. I lavori, ha annunciato il presidente municipale, Massimiliano Umberti, inizieranno il 27 febbraio. Si realizzerà, come detto un nuovo presidio sanitario che, secondo i cronoprogrammi, dovrebbe essere pronto nel 2025.

“Un’altra ferita della città viene curata e messa a disposizione della cittadinanza – ha detto, in una nota, il presidente Massimiliano Umberti - questo progetto si aggiunge a quello polo 0-6 con fondi Pnrr per circa 2,2 milioni euro e del sistema integrato delle aree esterne alla scuola Fabio Filzi per 900 mila euro, con la realizzazione della biblioteca di quartiere. Inizio lavori previsto giugno 2024”.