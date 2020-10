Tiburtino III: interventi alle fogne di via Mammuccari per 100mila euro

Lavori in corso nel quartiere Tiburtino III presso le case popolari del Comune di Roma in via Mammuccari. Gli interventi di manutenzione iniziati dagli operai del Municipio IV nei giorni scorsi consistono nel ripristino del funzionamento dell’impianto fognario, spina nel fianco di molti inquilini considerata la fuoriuscita dei liquami.

I lavori, per un importo di circa 100mila euro, proseguiranno anche nelle prossime settimane apportando migliori nell’intero comprensorio e non solo nelle scale A e B dell’edificio 3. “Utilizziamo questi fondi per risolvere definitivamente un problema trascurato per troppi anni dalle precedenti amministrazioni” ha detto Roberta Della Casa delegata della sindaca Raggi.

Altri interventi in quartiere, come già annunciato nei giorni scorsi, sono previsti in via Venafro. L’Ater ha pubblicato il bando per la realizzazione di 12 ascensori alle palazzine di via Venafro, abitate principalmente da anziani che da anni ne attendono l’edificazione. È tempo di restyling per il quartiere Tiburtino III.