Tiburtino III: nelle case di Ater, guano sui pavimenti da mesi

Le piastrelle dell’androne per accedere alle scale sono ricoperte di guano e tra gli inquilini aleggia l’ipotesi di avviare una raccolta fondi per chiedere interventi di pulizia a una ditta esterna. Siamo a Tiburtino III, al civico 11 di via Mozart: la palazzina Ater che lo scorso 23 dicembre è stata interessata da un incendio. “E’ inconcepibile lo stato in cui ci fanno vivere” ha detto ai nostri taccuini un inquilino dello stabile.

Con le fiamme sono stati ingenti i danni subiti dalla struttura: ascensore e luci fuori uso, locali distrutti. Tante le richieste che gli inquilini hanno fatto presentato all’ente e le denunce lanciate attraverso le pagine del nostro giornale. Lo scorso 19 gennaio, siamo entrati nella palazzina per documentare lo stato dell’immobile, a distanza di un mese dall’incendio: nulla era cambiato IL VIDEO.

Intanto da Ater l’annuncio, diffuso dalla pagina Facebook dell’ente, dell’avvio dei lavori di copertura alle scale A – B- C – D per risanare la struttura dalle infiltrazioni d’acqua, precisando che i lavori riguarderanno mille metri quadri, coinvolgeranno 36 alloggi e termineranno entro i primi giorni del mese di marzo.

Intanto, però, le condizioni igieniche dell’immobile al civico 11, non migliorano. “E’ pericoloso vivere così, soprattutto in una fase storica in cui l’igiene e la pulizia devono essere condizioni imprescindibili anche per combattere l’emergenza sanitaria” hanno concluso da via Mozart.