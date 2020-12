Tiburtino III, dopo l’incendio nessun intervento: dieci famiglie senza luce né gas nelle case Ater 

All’indomani dell’incendio agli uffici di via Mozart a Tiburtino III, ancora dieci famiglie sono al freddo e senza le utenze allacciate. Tra loro, oltre agli anziani, anche una donna incinta di sette mesi. “Da ieri proviamo a metterci in contatto con Ater ma nessuno risponde” ha raccontato a RomaToday un inquilino dello stabile.

Prima le fiamme, poi l’intervento dei vigili del fuoco e infine il ricovero di due inquilini del palazzo. Per precauzione, le utenze sono state staccate e al civico 11 di via Mozart nessun appartamento è attualmente dotato di gas, elettricità e quindi neppure di riscaldamento. “Acea e Italgas sono intervenuta ieri, hanno posizionato i contatori elettrici all’esterno del palazzo – hanno spiegato ancora gli inquilini – Ma non spetta a loro riallacciare le utenze e nonostante abbiano lavorato fino a tarda notte da Ater non è intervenuto nessuno. Continuiamo a chiamare ma non risponde nessuno”.

La tromba delle scale è ancora invasa da odori acri e sporcizia a seguito dell’incendio: “Non si è visto nessuno per ripulire gli spazi comuni, abbiamo chiamato una ditta esterna per ripristinare condizioni di vivibilità altrimenti rischiamo che qualcuno si faccia male” ha concluso l’inquilino. Intanto dieci famiglie continuano a sperare che qualcuno intervenga, continuano a contattare i numeri di Ater senza ottenere nessuna risposta vivendo una vigilia di Natale tra le più amare di sempre: “Nessuno si occuperà di noi il 24 dicembre” hanno concluso.