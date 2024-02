Tiburtino III, ecco il nuovo look del centro giovanile gestito dalla Caritas

Un centro che era già un punto di riferimento del quartiere e che adesso sarà più bello e funzionale. Parliamo del centro giovanile della Caritas di via Venafro, a Tiburtino III. Un edificio che sta per essere riconsegnato ai gestori completamente rigenerato e ristrutturato, sia per quanto riguarda lo stabile che nel potenziamento delle attività. Uno spazio aperto a tutti gli abitanti del quartiere, con particolare attenzione, ovviamente, alle fasce più fragili. Corsi di italiano, supporto allo studio e una rete per i minori stranieri: il centro di via Venafro è ormai un elemento imprescindibile della zona.

Centro rigenerato

Il centro di aggregazione giovanile del Tiburtino III avrà stanze nuove, un campo sportivo, sale ricreative e, più in generale, un punto dove tanti ragazzi potranno passare del tempo appena usciti da scuola. Il rilancio non è solo estetico. Arriveranno nuovi servizi come, per esempio, il centro di formazione e orientamento al lavoro l'”officina delle opportunità”, il centro di ascolto psicologico “ferite invisibili” e il centro residenziale per 12 minori non accompagnati.

“Un progetto e un edificio da sogno – ha detto il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti - che si unisce alla rigenerazione urbana che è in atto e vuole superare la paura di una territorio che si è sentito sempre abbandonato. A noi piace realizzare territori invisibili e dargli una nuova e diversa forma, più bella, rigenerata. Nuova”.

Lavori al Tiburtino III

Il Tiburtino III è un quartiere difficile e che sale spesso alla ribalta delle cronache per le occupazioni, i problemi con i palazzi popolari ed i disservizi per non parlare della criminalità. Negli ultimi mesi, però, qualcosa si sta muovendo. Ci sono la nuova biblioteca del quartiere, l’atteso ospedale della comunità su via del Frantoio reso possibile grazie al Pnrr, il polo dell’infanzia 0-6 della scuola Fabio Filzi, i cui lavori partiranno a giugno 2024. Tutti progetti che contribuiranno alla rigenerazione del Tiburtino III.

“Abbiamo fatto un sogno, il sogno di rilancio di un Municipio, di un territorio, di una visione -dice ancora Umberti in una nota - lo abbiamo fatto quando ci siamo insediati e il nostro sogno è corrisposto con le visioni di altre realtà che hanno sognato insieme a noi. È stato un susseguirsi di confronti, di "incastri", di costruzione di un percorso di rigenerazione urbana, per un territorio, ormai caduto nei luoghi comuni, come una delle più grandi piazze di spaccio e di degrado di Roma: Tiburtino III. Lo abbiamo sognato, ci abbiamo creduto, lo abbiamo voluto e come noi tanti altri accanto a noi”.