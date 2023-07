Tiburtino III, ecco la biblioteca aspettando il polo per l’infanzia

Una nuova struttura che sarà l’antipasto di una complessiva riqualificazione che riguarderà tutta la zona. Su via del Frantoio, a Tiburtino III, una ex casa di un custode diventerà una piccola biblioteca per bambini e bambine. Un primo passo verso l’obiettivo che si è posto il IV municipio, ovvero quello di realizzare un polo per l’infanzia 0-6. In futuro, inoltre, sorgerà un ospedale di comunità nell'ex centro di accoglienza, spesso teatro di occupazioni e di fenomeni di illegalità.

Polo dell’infanzia

Grazie al piano di investimenti “polo infanzia 0-6” predisposto dal IV municipio si interverrà, da progetto, sul nido “L’Elefantino Elmer”, con un investimento di un milione e mezzo di euro. Con i soldi, invece, del Pnrr, la vicina scuola Fabio Filzi dove c’è una sezione “ponte” e una dell’infanzia, verrà completamente riqualificata, con lavori pari a 2 milioni e 630 mila euro.

Biblioteca

Nel redigere i progetti, il municipio ha deciso di acquisire dal patrimonio la casa dell’ex custode della scuola. Il patrimonio ha concesso quindi la struttura che, come detto, diventerà una piccola biblioteca a disposizione delle scuole di vai del Frantoio e delle loro famiglie.

Il vicino ex centro di accoglienza

Vicino alla sede della futura nuova biblioteca c’è un ex centro di accoglienza, struttura in attesa di un rilancio e che, negli ultimi anni, è stata soprattutto teatro di occupazioni, arresti e problemi di ogni sorta. Si tratta di una palazzina di proprietà del comune di Roma che in passato aveva ospitato il comando della municipale per poi essere adibito a centro d'accoglienza per i migranti, gestito dalla croce rossa italiana. La prima occupazione risale al 2017, quando decine di persone e tante famiglie entrarono “in possesso” dell’edificio.

A giugno 2020 è quindi arrivato un primo sgombero, quando l'autorità giudiziaria allontanò 30 persone arrivate nella struttura del quadrante nord est della Capitale dopo essere state allontanate dalla vicina stazione Tiburtina. Liberato l'immobile, lo stesso venne occupato una seconda volta e una seconda volta venne nuovamente liberato nel luglio del 2021. A ottobre 2022 l’ultimo sgombero, durante il quale il presidente del VI Municipio, Massimiliano Umberti, aveva annunciato l’imminente realizzazione della biblioteca nell’edificio che si trova accanto proprio all’ex centro di accoglienza. In futuro, all’interno dell’edificio verrà realizzato un “ospedale di comunità” dall’Asl Rm 2.