Tiburtino III, imminente lo sgombero degli occupanti di via del Frantoio

Trenta minuti di serrato confronto durante i quali si sono affrontate le diverse emergenze del IV municipio. Si è tenuto giovedì 2 novembre il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Roma Lamberto Giannini. Al tavolo era presente il minisindaco Massimiliano Umberti che ha ricevuto diverse rassicurazioni mentre, su altri temi, alcuni dubbi non sono stati dissipati.

Via del Frantoio 46 occupata

Tra i tanti problemi, la situazione più delicata è quella del Tiburtino III, in particolare con i locali di via del Frantoio 46. Dopo lo sgombero dell’ex fabbrica Penicillina avvenuto il 19 ottobre, negli stabili abbandonati si è cominciato a vedere un insistente via vai di persone. Tra i primi a segnalare quanto stesse accadendo Marco Continisio, del Comitato Tiburtino III Millennio, il quale ha voluto documentare il fenomeno con foto, video ed esposti. Che qualcuno viva lì è sotto gli occhi di tutti e ne sono consapevoli anche i rappresentanti delle forze dell’ordine.

Un grande ospedale di comunità

Il problema è stato sottoposto dal presidente Umberti al prefetto Giannini: “Con la vecchia giunta regionale guidata da Nicola Zingaretti, in concerto con il IV Municipio – spiega Umberti a RomaToday – era stato deciso, a febbraio 2022 con una delibera approvata dall’assemblea capitolina di Roma Capitale, di consegnare uno dei tre locali di via del Frantoio alla Asl per farne un ospedale di comunità. Nei prossimi giorni verrà invece approvata una nuova delibera con la quale consegneremo tutti e tre i locali alla Asl”. I lavori verranno realizzati con i fondi del Pnrr e, per questo, c’è la necessità di sbrigarsi con le procedure: “In massimo dieci giorni verrà convocato un nuovo tavolo con il prefetto – spiega ancora Umberti – dopo, ci è stato detto, si procederà allo sgombero in 48 ore, per consegnare poi i locali alla Asl che vuole far partire i lavori già a gennaio 2024”.

Il commissariato

Se un problema sembra andare verso la risoluzione, ce ne è un altro che andrà ancora per le lunghe. Parliamo del nuovo commissariato di via Achille Tedeschi, a Pietralata. Le forze dell’ordine dovrebbero trovare casa nell’ex asilo presente sulla strada. Condizionale d’obbligo visto che, ormai, se ne parla da anni ma tutte le procedure sembrano ferme. “Sensazione” che ha avuto anche lo stesso Umberti: “Nel 2022 sembrava tutto pronto, c’era stata la consegna delle chiavi. Ora, dopo il cambio di Governo, sembra sia tutto fermo. L’ho fatto presente al prefetto il quale, per il nuovo commissariato, mi ha detto che ci sono degli intoppi e che bisognerà attendere almeno due anni e mezzo”. Troppo tempo per un territorio che ha bisogno di interventi immediati.

Accorpamento dei commissariati Sant’Ippolito e San Lorenzo

Per tamponare l’emergenza, l’idea del questore sarebbe quella di unire il commissariato di Sant’Ippolito con quello di San Lorenzo. “In questo modo aumenterebbe almeno il pattugliamento in alcune zone del IV municipio – riprende Umberti – è un buon segnale ma serve assolutamente il nuovo commissariato su via Tedeschi”. Anche perché lo stabile individuato, così come quelli di via del Frantoio, sono lasciati incustoditi e diventano facili prede di disperati ed occupazioni abusive.

Il giorno dopo Umberti, sono andate dal prefetto anche le “opposizioni”. La Lega, rappresentata da Fabrizio Montanini, ha avuto modo di apprendere le stesse informazioni che erano state date al minisindaco del quarto. “In Prefettura, tramite il coordinamento dei commissariati, sono a conoscenza di tutte le situazioni – ha scritto Montanini in una nota - per quanto noi riteniamo semplice e doveroso un intervento volto a ristabilire la legalità, esso nasconde complicanze di natura sociale, su più livelli, che lo rendono difficoltoso. Reputo questi incontri fondamentali. Essi sono un modo per ricordare lo stato di abbandono in cui versa tutta Roma ai funzionari e ai politici che, dai palazzi del centro, amministrano anche noi nelle periferie. Che nessuno perda mai il contatto con il territorio e la sua gente”.