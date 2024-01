Tiburtino III, il palazzo Ater senza citofoni e luce nelle scale

La puzza di bruciato seguita da un improvviso black out. Le scale erano al buio, l’ascensore fermo ma i danni sembravano essere stati contenuti. Siamo su via Mozart, nel quartiere Tiburtino III, al civico 25. Era il 3 ottobre del 2022 quando un rogo ha distrutto la cabina dei contatori degli appartamenti popolari della scala C. Nessun problema negli appartamenti. L’incendio ha causato la rottura della cabina elettrica con la conseguenza che le luci delle scale, i citofoni e gli ascensori, ancora oggi, non funzionano più a dovere.

Citofoni rotti

Tante sono state le promesse di interventi e pronta risoluzione dei disservizi così come innumerevoli sono state le lettere e gli esposti dei residenti all’Ater e alla Regione Lazio. Del resto gli inquilini stanno vivendo una situazione da terzo mondo. Oltre al problema di dover fare le scale al buio, non è da sottovalutare il mancato ripristino dei citofoni. I residenti non possono più ritirare pacchi e raccomandate perché, semplicemente, postini e fattorini non possono utilizzare il citofono per avvisare del loro arrivo. Così, tutta la corrispondenza viene portata nei locali commerciali della zona che hanno deciso di dare una mano a chi vive in questo stabile.

Ascensore rotto

Prendere l’ascensore, poi, è un vero e proprio atto di coraggio. Nonostante l’incendio, l’elevatore ha continuato a funzionare ma a fasi alterne. Ci sono persone, specialmente anziani con il deambulatore, che non possono non utilizzare questo mezzo per raggiungere i propri appartamenti. Peccato che spesso e volentieri l’ascensore si fermi tra un piano e l’altro a causa della mancanza di energia.

Portone sempre aperto

C’è poi il problema dell’illuminazione delle scale e, non ultimo, del portone d’ingresso al palazzo. Senza corrente rimane sempre aperto, una necessità che, stando ai racconti degli inquilini, sta causando non pochi problemi di sicurezza negli spazi condominiali.

Presto un intervento

Prima come presidente del comitato di quartiere Tiburtino III Millennio ed ora come vice coordinatore della Lega in Iv Municipio, sta seguendo da vicino la vicenda Marco Continisio il quale, già in passato, aveva scritto più volte all’Ater sollecitando un intervento. “Finora non ci aveva risposto nessuno – spiega a RomaToday – queste persone sono state abbandonate dalla vecchia consiliatura. Ora, su mia richiesta, l’assessore regionale alle politiche abitative Pasquale Ciacciarelli ha detto che si occuperà della vicenda, sollecitando un intervento”. Già nelle prossime settimane, quindi, potrebbe smuoversi qualcosa per i residenti che non chiedono altro di riavere la luce per le scale, un ascensore funzionante e la possibilità di ritirare da soli la propria posta.

L'attuale vicenda ricorda quella vissuta dagli inquilini del civico 11, sempre di via Mozart. A dicembre del 2020, infatti, un incendio aveva lasciato i residenti al freddo e senza le utenze allaciate. Una situazione che si è protratta a lungo, causando non pochi disagi alle famiglie del palazzo.