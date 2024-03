Tiburtino III, nei palazzi Ater tornano a funzionare luci e citofoni

E luce fu. I citofoni sono tornai a funzionare e le lampadine delle scale si accendono senza problemi. Siamo su via Mozart, nel quartiere Tiburtino III, al civico 25. Qui, i residenti degli appartamenti della scala C hanno vissuto, ormai dal 3 ottobre del 2022, senza corrente nel palazzo. Una situazione di disagio con la quale gli inquilini non dovranno più convivere.

L’intervento di Ater

Tecnici della ditta che cura, per conto di Ater, la manutenzione degli stabili, anche a seguito delle sollecitazioni del vice coordinatore della Lega in IV Municipio, Marco Continisio, sono intervenuti all’interno delle palazzine di via Mozart. Sono state sostituite le plafoniere, è stato rifatto il circuito elettrico e sono stati sostituite luci e contatori. Questo vuol dire che, finalmente, gli inquilini potranno tornare a chiudere il portone dell’edificio e a ritirare da soli pacchi e raccomandate.

Citofoni

Dal giorno dell’incendio, infatti, i residenti degli appartamenti popolari avevano dovuto chiedere ai commercianti di zona di ritirare per conto loro pacchi e lettere che necessitavano della loro firma. Senza un citofono era impossibile per loro comunicare con i postini o addetti alle consegne. Inoltre, sono rimasti per tutto questo tempo con il portone d’ingresso al palazzo aperto, con conseguenti problemi di sicurezza.