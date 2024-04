Colli Aniene, finalmente le telecamere per difendere piazzale Loriedo

Il parco è in pessime condizioni, abbandonato e in preda al degrado. Però, come era stato detto a RomaToday le procedure per la gestione sono ripartite. Intanto, a piazzale Loriedo, a Colli Aniene, sono arrivate le telecamere. Otto occhi elettronici che monitoreranno un’area spesso al centro delle cronache cittadine.

Piazzale nel degrado

Tutto è cominciato l’8 agosto del 2017 quando il bar della piazza, “Dolce e Salato” era stato sequestrato. Da lì era scaturito un lungo contenzioso giudiziario con i vecchi gestori della struttura, un vero e proprio punto di riferimento della zona nonché presidio contro il degrado. Solo nel 2023, il dipartimento ambiente di Roma Capitale, aveva potuto pubblicare una manifestazione d’interesse per avviare le procedure che sarebbero poi servite per fare un bando e dare in gestione la struttura per 12 anni.

L’incendio

Il peggio, quindi sembrava passato seppur erano già passati circa 6 anni dalla chiusura. Per, il 10 aprile 2023, nel giorno della pasquetta e a pochi giorni dal termine delle procedure amministrative per l’affidamento in gestione, il bar ha preso fuoco fermando, di fatto, ogni procedimento.

Degrado

Da quel momento l’area è sprofondata ancor di più nel degrado. Ci sono stati degli interventi per riconsegnarla ai cittadini ma senza un presidio fisso certe misure durano poco. Erba alta, sporcizia, ammaloramento generale delle strutture e dei muri. A metà marzo il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, aveva spiegato a RomaToday che le procedure per dare in gestione il bar erano diventate difficili proprio a causa dei danni causati dall’incendio. L’intenzione, però, era quella di restituire questo spazio alla comunità proprio perchè consapevoli dell'importanza di una struttura del genere all'interno del piazzale.

Telecamere

Per questo le telecamere di videosorveglianza sono un buon segno. Gli impianti sono stati installati dal dipartimento Csimu e serviranno per monitorare l’intera area. Un piccolo grande fratello che vigilerà sulla piazza in attesa, ancora, di una riqualificazione complessiva.