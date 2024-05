700 atleti dell'ASD Tor Sapienza non hanno più una casa. Sgomberato l'impianto di via degli Alberini

È stato un risveglio difficile, forse il più critico della storia della società. Questa mattina, martedì 7 maggio, i vigili del gruppo IV Tiburtino, insieme alle unità dello Spe, hanno messo i lucchetti al centro sportivo di via degli Alberini, a Colli Aniene, gestito fino a pochi giorni fa dall’ASD Tor Sapienza. Un intervento che permette al patrimonio di Roma Capitale di riacquisire l’impianto, già riaffidato al IV Municipio. Sul posto, insieme al comandante Sozi, c’era anche il presidente municipale, Massimiliano Umberti. Il materiale presente ancora all'interno dell'impianto verrà riconsegnato al Tor Sapienza che, di fatto, adesso non ha più una casa per i suoi circa 700 tesserati.

Centro sportivo di via degli Alberini

Le catene sono state messe agli ingressi del centro sportivo alla luce della decadenza della concessione dell’area a favore dell’ASD Tor Sapienza, realtà che danni ha intrapreso una lunga battaglia giudiziaria con il IV Municipio per continuare a gestire l’impianto. Il sodalizio avrebbe dovuto lasciare l’area entro lo scorso 19 aprile nonostante, sulla vicenda, pendano ancora dei ricorsi presentati dalla società al Tar del Lazio e al Consiglio di Stato. Inoltre, l’intervento dei vigili è arrivato poche ore prima che in aula Giulio Cesare si discutesse una mozione, presentata dal presidente della commissione sport, Nando Bonessio, che chiedeva di lasciare lì il Tor Sapienza almeno fino a fine stagione, quindi fino al 30 giugno.

Come i peggiori criminali

Con un post sui social, l’ASD Tor Sapienza ha espresso tutta la sua amarezza per quanto accaduto: “Stamattina all’alba, come avviene con i peggiori delinquenti, l’ASD Tor Sapienza è stata sgomberata dall’impianto comunale in via degli Alberini con l’intervento delle forze dell’ordine che tuttora presidiano l’area”. Infatti, proprio per evitare disordini o che qualcuno tenti di rientrare nella struttura, la polizia locale ha disposto un pattugliamento della zona intorno al centro. Poi, successivamente, il IV Municipio affiderà la guardiania alla protezione civile di zona.

“L’amministrazione del Municipio IV – continua il post del Tor Sapienza - ha deciso di dare seguito con un’incredibile premura alla discutibile sentenza del Consiglio di Stato, che peraltro ribalta un precedente giudizio del TAR Lazio favorevole alla società, dimenticando tuttavia l’esistenza di un contenzioso giudiziario tuttora in corso. Il tempo darà ragione all’A.S.D. Tor Sapienza, perché l’ingiustizia perpetrata è di evidenza plateale. I responsabili amministrativi e politici di questo scempio risponderanno delle loro azioni in ogni sede giudiziaria e senza sconti. La decisione, frutto di miopia ed arroganza politica ed amministrativa di chi oggi guida il IV Municipio, costringe l’interruzione immediata dell’attività sportiva di oltre 700 tesserati del territorio con i campionati ancora in corso”. Un preludio, insomma, per ulteriori cause, anche economiche. Qualcuno, infatti, dovrà rifondare gli iscritti delle mensilità durante le quali non potranno entrare nel centro.

La vicenda giudiziaria

I contenziosi tra società sportivo e Municipio iniziano nel 2021. Con la concessione per l’utilizzo del centro in scadenza, l’ASD Tor Sapienza era certa che la sua attività sarebbe continuata almeno sino al 20237 in virtù degli investimenti realizzati nel centro comunale. Però, la presenza di container abusivi adibiti a spogliatoio ha, di fatto, bloccato tutto, dando il via ad un lungo contenzioso giudiziario. Inizialmente il Tar del Lazio aveva dato ragione al Tor Sapienza. A gennaio 2024, però, il Consiglio di Stato ha ribaltato i precedenti giudizi. A quel punto il sodalizio ha presentato due nuovi ricorsi, uno in Cassazione e uno al Consiglio di Stato. Contestualmente, chiedeva di sospendere, rivolgendosi al Tar, il provvedimento di rilascio dell’impianto. Il 18 aprile, invece, il Consiglio di Stato respingeva la richiesta di istanza cautelare presentata insieme al nuovo ricorso. Si chiedeva, insomma, di congelare il giudizio del gennaio 2024 in attesa di una nuova sentenza. Invece la decisione presa dai giudici, secondo l’avvocatura del IV Municipio, anticiperebbe il giudizio di merito dando così il via libera allo sgombero.

La posizione del IV Municipio

“La politica ha semplicemente ottemperato alle indicazioni del Consiglio di Stato e avvocatura del Comune di Roma” ha detto a RomaToday l’assessore allo sport del IV Municipio, Maurizio Rossi. “La questione Tor Sapienza non nasce con questa consiliatura ma con l’ex presidente Roberta Della Casa, attuale consigliera regionale di Forza Italia – sottolinea ancora Rossi - non è mai stata intenzione dell'amministrazione municipale quella di voler penalizzare arbitrariamente qualcuno. Abbiamo solo seguito le indicazioni legali pervenute e finalizzate al ripristino di un corretto rapporto amministrativo per la concessione in gestione di un impianto sportivo comunale, amministrato dal Municipio Roma IV, che deve rimanere a disposizione del diritto alla pratica sportiva dei cittadini della capitale”.

Ritirata la mozione

Il sequestro dell’impianto è avvenuto poche ore prima della discussione, in Assemblea capitolina, di una mozione presentata da Alleanza Verdi e Sinistra che chiedeva di far terminare la stagione al Tor Sapienza prima di riprendere possesso dell’impianto. Documento che, ovviamente, non è stato più discusso visto quanto accaduto all’alba: “Prendiamo atto che nessuno ha voluto raccogliere il nostro grido di allarme – dice a RomaToday il capogruppo di Avs, Nando Bonessio, presidente della commissione sport di Roma - non volevamo salvaguardare eventuali diritti del concessionario né sostituirci ai giudici. Chiedevamo solo una considerazione di buon senso. Ci sono dei cittadini che praticano attività sportiva. Noi vogliamo salvaguardare il loro diritto di fare sport, sancito dal 20 settembre 2023 dalla Costituzione. Con questa operazione abbiamo bloccato per mesi le attività e siamo venuti meno al dettame costituzionale”.

Bonessio dice di non comprendere “che differenza possa assumere una chiusura immediata o una posticipata al 30 giugno. Adesso si apre una conflittualità sul piano giuridico che chissà quando avrà fine. La buona politica è anche l’arte di capire quale sia l’interesse supremo della collettività credo sia venuto meno”. Il presidente della commissione sport aggiunge: “Come mai alla sentenza del 2021 del Tar, che sancì che i locali abusivi non pregiudicavano la proroga dell’affidamento del centro al Tor Sapienza, non venne dato seguito perché c’era un giudizio pendente del Consiglio di Stato ed oggi, in una situazione analoga, è stata presa velocemente la decisione di chiudere l’impianto?”

Anche il Pd locale è contrario

A sorpresa, la sezione Pd Tiburtino/Colli Aniene ha preso le distanze da quanto accaduto. "Senza voler entrare nel merito delle vicissitudini giudiziarie, che attengono esclusivamente le aule di tribunale, la sezione Pd - si legge in una nota - intende peró sottolineare la propria preoccupazione per le centinaia di iscritti che non potranno concludere la stagione sportiva penalizzando, quindi, quanti hanno pagato un abbonamento per la stagione. Ci appelliamo pertanto al buonsenso delle istituzioni del IV Municipio e di Roma Capitale affinché venga trovata una soluzione per tutelare l’utenza, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente".

Incredibilmente, una linea che quasi colima con il gruppo municipale di Fdi: "Chiediamo di permettere alla società di terminare le attività e di rimanere lì fino al 30 giugnpo - dichiarano i consiglieri in una nota congiunta - si provveda a far completare la stagione ai bambini e ragazzi, il Municipio ascolti le famiglie. Poi ognuno si prenderà le proprie responsabilità”.

La protesta

Nel pomeriggio, ragazzi, ragazze e dirigenti del Tor Sapienza si sono ritrovsati sua via Tiburtina, sotto la sede del IV Municipio. Tenendo in mano uno striscione con gli stemmi societari, i giovani hanno intonato un coro molto eloquente: "Umberti dacci il pallone", un modo anche ironico per chiedere al presidente municipale il dissequestro della struttura.