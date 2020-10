Colli Aniene: lavori in corso alla scuola Balabanoff, alcune aule tornano agibili

Una copertura in guaina sul tetto della scuola ha permesso di evitare future infiltrazioni e consentito agli operai di rimuovere la muffa in alcune aule rendendole di nuovo agibili dopo averle ritinteggiate. Il problema però è solo parzialmente risolto, altre aule sono ancora inagibili presso la sede di via Scalarini dell’istituto comprensivo ‘Balabanoff’ di Colli Aniene. Già perché per rimuoverle sarà necessario spostare impianti fotovoltaici presenti sul tetto.

Accantonata parte dei problemi dovuti alle infiltrazioni nelle aule del primo piano, presso la scuola di Colli Aniene (Municipio IV) si va verso l’apertura dei cantieri in palestra. Tra gli interventi avviati la riqualificazione della scalinata dell’accesso esterno, nuova pavimentazione nell’anticamera e nuovi infissi e porte. Anche questo ambiente dovrà poi essere ritinteggiato. “Voglio ringraziare l’ufficio tecnico municipale per il grande lavoro e la passione che mette ogni giorno al servizio dei cittadini” ha commentato Roberta Della Casa, delegata della sindaca al tiburtino.

Nei mesi scorsi altre scuole del territorio hanno subito interventi di restyling anche all’interno delle palestre. È il caso delle scuole di via Fabiani a Pietralata, via Satta a Casal Bruciato. Altri interventi anche presso la scuola ‘Gandhi’ di San Basilio.