Campo di calcio e area giochi sotto le case popolari, il progetto

Un campo da calcio (o da basket), un’area giochi, l’installazione di panchine nuove e una zona ristoro. È questo il progetto previsto per lo spazio compreso tra i quartieri Tiburtino III e Santa Maria del Soccorso, nel municipio Roma IV. L’intervento sarà realizzato in via Augusto Mammucari, nei pressi delle palazzine popolari. “Un’iniziativa che i residenti aspettavano da tempo” ha commentato a Roma Today Gianluigi Bardini, presidente della commissione ambiente del Tiburtino.

L’area di via Mammucari versa in uno stato di totale abbandono: i giochi rotti sono stati prima recintati e poi rimossi lasciando posto a un spazio completamente inutilizzato. Il progetto del valore di 50mila euro, fatta eccezione per eventuali nuove somme che potranno essere stanziate dal municipio, è possibile grazie all’assestamento di bilancio, approvato in consiglio comunale nei giorni scorsi. “E all’impegno dei consiglieri di Roma Futura, Tiziana Bolghini e Giovanni Caudo che ringrazio” ha aggiunto Bardini.

Nei giorni scorsi, a Tiburtino III, è stato vandalizzato il murale dedicato ad Anna Magnani. L’opera, realizzata nel 2021 dall’artista Lucamaleonte sulla facciata di una palazzina Ater per volontà dell’ente regionale, sarà presto ripristinata come annunciato dall’assessorato alle politiche abitative della Regione Lazio. IL VIDEO