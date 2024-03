IV Municipio, ecco come sarà il parco fluviale di via degli Alberini

Un’area naturale che non è mai stata valorizzata, presa di mira soprattutto di chi conferisce rifiuti in maniera illecita. Il parco di via degli Alberini, nel IV municipio, è tra quelli inseriti nel progetto “100 Parchi per Roma” e tra i primi 21 dove verranno realizzate opere di rigenerazione e riqualificazione. Orti, nuovi percorsi lungo e attraverso il fiume Aniene e un prato centrale dove i cittadini potranno svolgere le più disparate attività: questo è quanto prevede il progetto da 2 milioni di euro approvato, di recente, dalla Giunta capitolina e che darà vita al primo parco fluviale del IV municipio.

Area degradata

Come si legge nella delibera con la quale è stato dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico economica, attualmente il parco di via degli Alberini “rappresenta un’area marginale, isolata rispetto alle altre aree lungo il fiume Aniene (orti abusive) e poco fruita”. Qui si presentano “fenomeni di degrado, sponde non curate” in un quadro complessivo che vede la zona slegata dal resto del territorio.

Il progetto

L’obiettivo del Campidoglio è quello di riqualificare l’area lungo il fiume e anche quella tra via Palmiro Togliatti e via Francesco Compagna, realizzando “una migliore connessione con il sistema delle aree verdi e sportive del quartiere e migliori connessioni di mobilità lungo il fiume”. Si risanerà “la situazione degli orti abusivi prevedendo una loro messa a norma”.

Gli interventi

Andando nel dettaglio, verranno messe e dimora nuove piante e verrà creato uno spazio pavimentato all’ingresso del parco. Come detto, oltre alla realizzazione di un percorso lungo il fiume, è prevista la creazione di un frutteto e di un’ampia area centrale “di libero utilizzo”. Attenzione anche alla biodiversità, con la costruzione di un’area di laminazione in corrispondenza dell’ansa del fiume. Verranno poi riqualificate tutte le aree del parco.