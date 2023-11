Colli Aniene, murata la casa degli orrori

La casa degli orrori è stata murata. Lo stabile, venduto all’asta dall’istituto vendite giudiziarie, non sarà più lo spauracchio del quartiere. Siamo su via Pietro Corti, a Ponte di Nona, periferia est della Capitale. Su questa strada sorge un locale commerciale abbandonato che, fino a poco tempo fa, ospitava disperati che vivevano all’interno di quei luoghi. Lì dentro, gli abitanti “regolari” del quartiere avevano addirittura ritrovato un cimitero di tartarughe, probabilmente mangiate dagli occupanti. Dopo denunce, esposti ed appelli qualcosa, finalmente, si è mosso.

Porte e finestre murate

Dopo la vendita all’asta dell’immobile, che verrà quindi riqualificato, sono stati murati tutti i possibili accessi ai locali. Un intervento necessario per cominciare, soprattutto, a bonificare gli spazi esterni, per poi passare a quelli esterni. Come detto, infatti, c’è di tutto negli ambienti dove vivevano alcuni senza fissa dimora. Spazzatura, resti di fuochi e bivacchi e, soprattutto, decine e decine di carapaci di tartarughe.

Aggressione ad un’anziana

Quei locali erano diventati lo spauracchio del quartiere. Ad impensierire i residenti erano soprattutto i fuochi che venivano accesi all’interno, uno dei quali aveva richiesto di dare fuoco ad un polo 0-6 inaugurato di recente, La Tartaruga. Martedì 24 ottobre 2023 l’ultimo episodio. Un’anziana di 83 anni era stata aggredita, senza motivo, da una donna che, secondo la vittima, abitava proprio nei locali di via Corti.

Ora questo incubo sembra essere finito anche se, è utile ricordarlo, anche in passato gli ingressi erano stati murati. Un’azione che non aveva fermato gli occupanti che, ad aprile 2023, avevano buttato giù gli ostacoli per prendere nuovamente possesso dei locali.