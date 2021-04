Colli Aniene. Il casale della Cervelletta accende la campagna elettorale. M5s: “Dov’è stato il Pd?”

"Dopo 20 anni di abbandono il Casale della Cervelletta stava crollando e nessun sindaco di sinistra o presidente di Regione ha mai fatto qualcosa di concreto per questo straordinario bene storico culturale. Nessuno prima di noi". A parlare è Eleonora Guadagno, presidente della commissione cultura in Campidoglio, in risposta alla volontà di Nicola Zingaretti – presidente della Regione Lazio - di prendere in gestione il Casale, accogliendo l’appello di residenti e Piccolo America che da tre anni proietta film nell’arena del Colosseo di Roma Est. Alle sue parole hanno fatto eco quelle della sindaca Raggi che dalle pagine di Facebook puntualizza: “Vogliamo valorizzarlo”.

Il video-appello accolto dalla Regione Lazio

Con un video mandato in onda durante la trasmissione ‘Propaganda Live’, Valerio Carocci, presidente del Piccolo America, in compagnia di Mimmo, residente del quartiere Colli Aniene ha lanciato un appello. L’obiettivo è che la struttura del Casale, attualmente in stato di abbandono e degrado, venga riqualificata e torni a disposizione dei cittadini. L’appello rivolto al Governo, in primis e a tutti gli altri enti anche di prossimità, è stato accolto dal presidente della Regione Lazio che ha risposto: “Siamo pronti a prendere in gestione il casale della cervelletta”. Un’intenzione che però non è piaciuta al Campidoglio, responsabile della struttura che ha rivendicato il lavoro fatto fino ad ora. Ricordiamo che sia il casale che la torre appartemento al patrimonio comunale, il parco invece è gestito da Roma Natura.

I lavori alla Torre e la replica del Campidoglio

Nei mesi sono scorsi sono stati avviati I lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della torre all’interno del parco della Cervelletta. “Con innumerevoli sforzi per superare gli stalli di due decenni di abbandono abbiamo stanziato i soldi e fatto partire nel 2020 i lavori per la prima fase di messa in sicurezza. Ad oggi abbiamo redatto un secondo progetto che permetterà la partenza anche della seconda fase di lavori (i fondi sono stati anche già stanziati). Guarda caso improvvisamente adesso gli esponenti del PD si ricordano dell'esistenza del complesso monumentale e addirittura fanno comunicati affinché "non venga dimenticato ed abbandonato" e "possa essere riconsegnato al territorio" ha aggiunto Guadagno. A fornire invece le cifre dei lavori e l’impegno del Campidoglio ci ha pensato Raggi: “Sono stati destinati prima 125mila euro per la messa in sicurezza, poi altri 212mila euro per iniziare il recupero. L'anno scorso abbiamo aperto il cantiere e i lavori sono partiti. Il Casale della Cervelletta tornerà ai cittadini. Vogliamo valorizzarlo e curarlo. E tutto questo vogliamo farlo con le associazioni, il coordinamento, e i cittadini stessi: decideremo insieme quale sarà il suo futuro".

Piccolo America: “Rifiutare la proposta di Zingaretti significa negare a Roma un’opportunità irripetibile”

"Dopo Veltroni nessuno si era preso cosi' cura della struttura, questo lo riconosciamo senza indugio alla Sindaca. Ma pensare di riaprire una struttura di una cubatura di oltre 15.000 mq del seconda meta' del 600, dopo oltre venti anni di crolli e abbandono, con 200.000 mila euro e' sintomatico di come non ci si renda conto dell'investimento necessario per restaurare un immobile vincolato dalla Soprintendenza, che piu' volte ha diffidato il Campidoglio a intervenire sull'intera struttura, non solo sulla torre, come ha fatto Raggi in cinque anni, che rappresenta il 5% della cubatura” hanno replicato il presidente del Piccolo America Valerio Carocci e la presidente di Uniti per la Cervelletta Irene Ortis. Aggiungendo: “Non cogliere ora la disponibilita' della Regione e sostenuta anche dal Ministero della Cultura, significa precludere alla citta' la possibilita' di tornare a fruire di questa struttura pubblica. Chiediamo a tutti rispetto e di dimostrare che la Cervelletta non è una vertenza su cui fare propaganda elettorale, chiediamo alla Raggi di rispondere positivamente alla proposta di Zingaretti”. Hanno spiegato, inoltre: “La proprietà resterà comunale, la Regione con una concessione d'uso potrà restaurare il casale investendo i fondi necessari aiutando il Campidoglio nell'opera di restauro. Per il resto siamo tutti d'accordo che il futuro della gestione debba essere frutto di un percorso partecipato tra proprieta', Regione, Mic e territorio. Rifiutare la proposta di Zingaretti vuol dire negare a Roma un'opportunita' irripetibile e non potremo che prenderne atto con enorme rammarico e dispiacere”.

A chiedere spirito di squadra anche il Pd municipale

"Nessuno nega il lavoro fatto dal Comune di Roma sul Casale della Cervelletta ma ora serve spirito di squadra per restituire alla cittadinanza, del IV Municipio ma non solo, un bene che e' stato confermato al primo posto tra i luoghi del cuore del FAI del Lazio con oltre 21.000 voti. Questo e' il momento della collaborazione istituzionale affinche' la Cervelletta, importante bene culturale, torni ad essere fruibile dopo la ristrutturazione conservativa e la messa in sicurezza” ha aggiunto Emiliano Sciascia, già consigliere Pd IV Municipio.