Colli Aniene: fontane spente e melma, benvenuti a piazzale Loriedo

Le fontane di piazzale Loriedo, un tempo fiore all’occhiello del quartiere, sono di nuovo fuori uso e l’acqua nelle vasche è diventata melma. L’immobile, sede di un punto ristoro fino al 2017, è ancora chiuso e sotto sequestro, nel frattempo è stato anche vandalizzato. Intanto, su un muro di cinta è comparso un murale che non piace agli abitanti di Colli Aniene perché ‘calato dall’alto’. E dal quartiere torna la richiesta di rendere piazzale Loriedo uno spazio accogliente in cui trascorrere del tempo, per grandi e piccoli.

Con la chiusura dell’attività commerciale, piazzale Loriedo (tra le 100 piazze volute dall’ex sindaco Veltroni) è stato progressivamente abbandonato. Nel settembre del 2020, a tre anni dalla chiusura, le fontane – simbolo dell’area con giochi di acqua – sono state rimesse in funzione con l’impegno di circa 60mila euro di fondi per la manutenzione da parte del Dipartimento Simu.

Di recente, all’interno del piazzale è stato realizzato un murales: “Non siamo stati minimamente coinvolti nella sua realizzazione – ha spiegato al nostro giornale Gabriella Masella, presidente del comitato Cittadini di Colli Aniene Bene Comune – E oltretutto su un muro già deteriorato”. Dal IV Municipio, intanto, specificando che quella di piazzale Loriedo è un’area in capo al Simu, hanno annunciato l’intenzione di convocare un tavolo con tutte le parti interessate per trovare una soluzione. Il quartiere auspica di poter rivivere senza timori piazzale Loriedo, oggi ancora abbandonato al degrado, la cui foto – riferita a tempi migliori – campeggia nella home page del sito istituzionale del IV Municipio.