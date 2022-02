Il consiglio di Stato respinge il ricorso: piazzale Loriedo torna ai cittadini

“Piazzale Loriedo, adesso ripartiamo sul serio. Prima possibile restituiremo la piazza più bella e più importante di Colli Aniene ai suoi cittadini”. Con queste parole, il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, ha annunciato la sentenza del Consiglio di Stato che di recente si è pronunciato sui ricorsi in appello presentati dalla società che gestiva i locali all’interno dell’area. Il prossimo passo sarà una commissione ambiente capitolina, poi un bando per sistemare il piazzale e non solo l’immobile.

Nell’agosto del 2017 sono stati apposti i sigilli alla struttura bar ‘Dolce e salato’ che gestiva l’immobile all’interno del piazzale e curava la manutenzione del verde e delle fontane posizionate davanti ai locali. In quella occasione l’allora minisindaca – Roberta Della Casa - aveva spiegato che la motivazione era da ricondursi ad abusi edilizi. Da quel momento è iniziata una controversia tra il Comune di Roma e la società che si è risolta solo di recente, con il respingimento del ricorso. Intanto però gli abitanti di Colli Aniene che avevano piazzale Loriedo come punto di riferimento per aggregazione e socialità si sono visti privati di un luogo importante e in questi anni non si sono mai arresi all’abbandono dello spazio.

“Ripristinare questo spazio – ha spiegato Federica Desideri, assessora all’ambiente di via Tiburtina – è in cima alle nostre priorità. Vogliamo mettere a punto una soluzione che possa riqualificare in maniera duratura l’area con tutti gli attori in causa. Già fino ad ora ci siamo attivati in questo senso”. Per il minisindaco Umberti: “Lo abbiamo promesso in campagna elettorale, avvieremo le procedure per restituire la piazza ai cittadini”.

Nei prossimi giorni sarà convocata una commissione ambiente in Campidoglio, come ha anticipato al nostro giornale Giammarco Palmieri, presidente della commissione già presente al sopralluogo dei giorni scorsi insieme al Municipio. “Questa sentenza mette l’amministrazione nelle condizioni di disporre della struttura, vogliamo realizzare un progetto dell’area che coinvolga i cittadini – ha puntualizzato Palmieri – è un parco che gli abitanti del quartiere considerano molto importante. L’idea per ora è lavorare a un bando che consenta di gestire la struttura e l’area circostante”.