Inaugurato il playground voluto dai cittadini: il restyling del parco è costato 150mila euro

Il parco esiste dal 2015 ma la versione 2.0 che avevano richiesto i residenti è appena stata inaugurata. Nonostante le nuvole che minacciose incombevano sul cielo, municipio e Campidoglio hanno effettuato tagliato il nastro.

Un progetto finanziato con il Bilancio partecipativo

Il restyling di parco Babusci, nel quartiere di Colli Aniene, era stato uno dei progetti più votati nell’ambito del Bilancio partecipativo di Roma Capitale. L’intervento, finanziato con 150mila euro, ha consentito di ripristinare gli spazi verdi dotando l’area, al tempo stesso, d’una serie di arredi che ne migliorano la fruizione, rendendola adatta alla frequentazione di giovani e givoanissimi.

Il playground e la nuova area giochi

“È stato realizzato un playground per basket e calcio a 5 e un’area giochi per bambini. Sono state riqualificate le aree verdi (siepi e tappeto erboso) e potati gli alberi. Abbiamo sostituito le panchine e gli arredi e realizzato un nuovo impianto di illuminazione con pannelli fotovoltaici” ha spiegato il presidente di municipio Massimiliano Umberti, presente all’inaugurazione insieme all’assessora capitolina Sabrina Alfonsi ed a quella municipale Federica Desideri.

“Chiudere il primo anno di mandato con il completamento di parco Babusci era una sfida e un obiettivo che c'eravamo dati con Massimiliano Umberti. Una situazione talmente ingarbugliata che neanche un manuale di diritto amministrativo era sufficiente – ha spiegato l’assessora municipale all’ambiente Federica Desideri - Ma lo avevamo promesso ai cittadini che lo avremmo portato a termine”.

Il lavoro fatto per riqualificare il parco

La richiesta di migliorare il parco, così come richiesto dai residenti, ha preso le mosse dall’affidamento dei lavori, avvenuto nel dicembre scorso. A giugno, in tandem con l’assessorato capitolino, è stato ottenuto l’adeguamento delle aree oggetto dell’intervento perché, ha ricordato l’assessora Desideri “non erano stati considerati i metri quadrati necessari alle installazioni di tutte le attrezzature previste”. A settembre è stato così possibile procedere con la messa in opera delle attrezzature a cui è seguito il collaudo. Dal 4 novembre lo spazio è ufficialmente a disposizione dei giovani e dei bambini che abitano nel quadrante.