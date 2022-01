Colli Aniene: al via la riqualificazione del parco Babusci

Riqualificazione e messa in sicurezza del parco ‘Babusci’ a Colli Aniene, nel Municipio, come chiesto dai cittadini durante le votazioni del bilancio partecipativo. “E’ un’operazione importante – ha spiegato Federico Proietti, capogruppo Pd in consiglio municipale – Che smentisce chi ci aveva accusati di aver stralciato l’opera prevista dalla precedente amministrazione ma sicuramente lasciata da parte già dal 2020”.

Nella mattina di martedì l’area del parco è stata recintata. I lavori di riqualificazione previsti nel progetto di bilancio partecipativo che ha totalizzato 280 voti, consistono nella riqualificazione dell’area, nella sistemazione dell’illuminazione, e ancora nell’ammodernamento di giochi, pavimentazione e un potenziamento dei percorsi. Il valore dell’opera ammonta a circa 100mila euro. La durata dei lavori è programmata per un periodo di tempo pari a 180 giorni.

Fino ad ora, alla manutenzione dell’area di parco Babusci si sono dedicati i volontari del quartiere avviando una serie di iniziative. Tra queste ‘Cura la panca che il parco campa’ quando, autotassandosi, hanno messo in sicurezza le sedute dell’area per renderle fruibili ai cittadini, soprattutto nei mesi più caldi.