Municipio IV: riparte la raccolta ‘porta a porta’ a Colli Aniene

Dal prossimo anno riparte il ‘porta a porta’ a Colli Aniene, sarà potenziata la raccolta differenziata a Case Rosse e Casal Monastero e scenderanno in strada gli spazzini di quartiere. Sono queste le novità che dalle prossime settimane caratterizzeranno il servizio rifiuti e il decoro dell’ambiente in IV Municipio. A stabilirlo, una cabina di regia tra il minisindaco Massimiliano Umberti, Federica Desideri delegata all’ambiente del parlamentino di via Tiburtina e Maurizio Pucci, direttore di Ama.

Aveva acceso gli animi e dato vita a numerose proteste il passaggio dalla raccolta ‘porta a porta’ alla raccolta stradale: gli abitanti di Colli Aniene avevano spiegato in tutti i tavoli di concertazione la loro rabbia. Tanto più che il quartiere è stato tra quelli pilota su Roma a sperimentare questa tipologia di raccolta. Alla base della ‘rivoluzione’ imposta da Ama, l’impossibilità per gli operatori della partecipata di ritirare i sacchetti in maniera sicura, anche a causa degli accessi stretti. “Parte una nuova fase – ha commentato ai nostri taccuini Umberti – lo avevamo promesso in campagna elettorale e stiamo mantenendo fede a quanto annunciato” ricordando l’impegno del sindaco Gualtieri e dell’assessora capitolina Sabrina Alfonsi. Entusiasti i cittadini del quartiere che nell'ultimo anno si sono battuti per il ripristino del servizio: "Il porta a porta, ora, deve andare di pari passo con la regolare raccolta".

Oltre Colli Aniene, il servizio di raccolta ‘porta a porta’ sarà attivato anche in altri quartieri del Municipio. Inoltre, sarà avviato un piano straordinario di sostituzione dei cassonetti e verrà riprogrammata la pulizia delle strade con i mezzi meccanici. Un appuntamento prossimo è il 20 dicembre quando la via Tiburtina, nel tratto compreso tra via di Portonaccio fino alla stazione della metro Santa Maria del Soccorso, sarà oggetto di interventi di pulizia straordinaria grazie a Ama, Simu e Ufficio Giardini.